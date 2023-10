Hubár narazil v lese na historický Wartburg, ktorý ukrýval smutné tajomstvo: DESIVÝ objav!

Keď vyrážal hubár do lesa blízko mesta Rogowo Majatek na severovýchode Poľska, ani vo sne by ho nenapadlo, čo zažije.

Ako informoval server Fakt24.pl, pri prechádzke natrafil na jeho prekvapenie na historický Wartburg. Oveľa väčší šok však nastal následne, keď vo vnútri našiel telo mŕtveho muža.

Zistilo sa, že ide o 21-ročného Michala, po ktorom takmer dva týždne pátrala polícia, jeho príbuzní, priatelia, ale aj neznámi ľudia. Fotografia práve tohto veterána vtedy obletela internet.

Mladík sa stratil vo štvrtok 21. septembra popoludní. Sadol do Wartburgu a zmizol. Všetci verili, že to dobre dopadne. No nestalo sa.