Zdroj: TASR/Jakub Kotian Huliak si myslí, že by bol menšie zlo ako Taraba: Medvede podľa neho zachránili poľovníci Podľa Rudolfa Huliaka by bolo jeho vymenovanie za ministra životného prostredia menšie zlo. Rozhodnutie prezidentky ale neplánuje napadnúť na Ústavnom súde SR. 29. október 2023 Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslanec Národnej rady (NR) SR Rudolf Huliak (SNS) odmietol, že by bol najpravdepodob­nejším kandidátom na štátneho tajomníka na ministerstve pôdohospodárstva. Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej nevymenovať ho za ministra životného prostredia neplánuje napadnúť na Ústavnom súde SR. Dodal, že prezidentka si neuvedomuje, že jeho vymenovanie za ministra životného prostredia by bolo podľa neho „menšie zlo“. Uviedol to v nedeľnej relácii TV Markíza Na telo, kde diskutoval s opozičnými poslancami Luciou Plavákovou (Progresívne Slovensko) a Michalom Šipošom (Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia).

Nechýbala tiež diskusia o medveďoch. Podľa Huliaka vďačíme za ich záchranu poľovníkom.

Šipoš a Plaváková sa zhodli, že prezidentka sa mohla pokúsiť odmietnuť menovať do funkcie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). „Mohla to určite vyskúšať a ústavný súd by to nejakým spôsobom vyhodnotil,“ skonštatovala Plaváková. Obaja poslanci si vedia predstaviť spoluprácu ich strán v rámci opozície, napríklad pri odvolávaní ministrov.

Adopcie aj volebný systém

Šipoš obvinil predstaviteľov koalície zo snahy zmeniť volebný systém a potrebné hlasy získať aj od KDH výmenou za ústavný zákaz adopcií homosexuálnymi pármi. Huliak tvrdí, že súčasťou takýchto debát nebol. Poznamenal však, že zmena volebného systému bola aj v ich programe. Ľudia by si podľa neho mali voliť regionálne osobnosti.

Plaváková sa ohradila proti zámeru obmedziť adopcie. Ako upozornila, v ústave už je ustanovené manželstvo ako zväzok muža a ženy, čo v praxi žiadnym manželom ani rodinám nepomohlo. Šipoš k téme uviedol, že hnutie Slovensko si počká na konkrétny návrh, pri obdobných témach majú v klube voľné ruky.

Šipoš nepredpokladá, že by sa uchádzal o post predsedu hnutia Slovensko. Plaváková si zatiaľ nevie predstaviť, že PS podporilo ako prezidentského kandidáta niekoho iného ako exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

