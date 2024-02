Hviezda Squid Game lieta v problémoch! Za SEXUÁLNE obťažovanie môže skončiť v base

Juhokórejská prokuratúra v piatok požiadala súd, aby 79-ročnému hercovi O Jong-suovi vymeral ročný trest odňatia slobody pre obvinenia zo sexuálneho obťažovania.

Tento juhokórejský herec je známy najmä pre svoju úlohu starého podnikateľa v seriáli Squid Game. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Jonhap a denníka The Guardian.

Herca v novembri 2022 obvinili, že sa v roku 2017 nevhodne dotýkal nemenovanej ženy. Podľa Jonhap ju mal údajne objať a pobozkať na líce proti jej vôli.

O Jong-su tieto obvinenia odmieta. „Keď v tomto veku stojím pred súdom pre takéto veci, cítim takú bolesť a utrpenie… Mám pocit, že sa mi rozpadá celý život,“ povedal pred súdom.

Prokuratúra žiada okrem ročného trestu väzenia aj zverejnenie hercových osobných údajov a zákaz práce v zariadeniach pre deti a mládež. Súd má v pláne vyniesť rozsudok v jeho prípade 15. marca.

O Jong-su sa v roku 2022 stal prvým Juhokórejčanom, ktorý získal Zlatý glóbus za najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe v seriáli, a to za svoju úlohu v Squid Game od spoločnosti Netflix.

Stvárnil tam zdanlivo zraniteľného starca, ktorý tajne organizoval hru na život a na smrť.

