13. október 2023 Kultúra OTRASNÝ zážitok mladého herca: Keď mal iba 14 rokov, známy Slovák mu dával NECHUTNÉ návrhy Mladý slovenský herec prezradil, že na začiatku svojej kariéry musel čeliť nechutnému obťažovaniu.

Mladého slovenského herca Olivera Oswalda preslávila hlavne úloha v obľúbenom markizáckom seriáli Oteckovia.

Dnes má 23 rokov a v podcaste Oskara Baramiho prišiel so šokujúcim odhalením. Keď mal iba 14 rokov, zažil niečo naozaj nechutné.

Zobral ho do bytu

„Chodil som na akcie, kde boli herci, speváci, moderátori a tak ďalej. Jedna známa osoba, mal nejakých, čo ja viem, možno 55 rokov… Začal mi ukazovať svoje auto, že má kabriolet a tak ďalej. Ja ako mladý chalan, že "Ó, pekné, super!“. Začal mi ukazovať svoje auto, že ma hodí domov. Dobre. Tak som volal rodičom, že zoberie ma ten a ten domov. Oni, veď jasné, v pohode. Veď celý život ma brávali kolegovia z brandže domov," začal svoje rozprávanie z mladosti Oliver Oswald.

„Sedeli sme v tom aute. On sa ma začal nejaké otázky pýtať. Nenapadlo by mi, čo vlastne ten idiot chce robiť. Fuj! Aké to je odporné, keď o tom rozprávam. On ma zobral k sebe domov, že potrebuje si ísť po niečo do bytu,“ pokračuje v rozprávaní.

Nechutné, čo mu hovoril!

Všetko sa zvrtlo, keď prišli do bytu. „Vyšli sme hore a začal mi hovoriť, že on má vlastne priateľa. Že s tým priateľom sú v pohode… Fuj, normálne mi je na vracanie, keď o tom rozprávam. Že on je vlastne v pohode s tým, keď spoločne sa budú s niekým mojkať pri filme. A ja stojím v tých dverách, ten 14-ročný chalan, a počúvaš tieto veci. Absolútne nechápeš, čo sa práve deje, lebo sa zdôveruješ ľuďom, lebo nie si pokazený svetom,“ dodáva Oliver.

„On začne hovoriť, že "Poď iba na chvíľku. To sa nikto nedozvie. Aj ten tu bol, aj ten tu bol…A môjmu priateľovi to tiež nevadí. Môžeme buď sami dvaja, alebo príde aj on.“ A ja som sa mu snažil nejak tak, že „Pozri, ja nemám nič proti týmto veciam. Robte si doma, čo chcete. Je to úplne v pohode, mňa to absolútne nezaujíma. Ale, že ja som tak trošku inak orientovaný. Že nie, mám 14 a si starší. A som mu začal vysvetľovať a tak ďalej,“ prezradil mladý herec, ktorý vymyslel plán, ako sa otravného muža zbaviť. Zavolal rodičom, že o chvíľu už príde domov, a tak sa mu podarilo zdúchnuť. Mame a otcovi sa s desivým zážitkom priznal až o päť rokov neskôr.

S mužom, ktorého meno diplomaticky neprezradil, sa ešte sporadicky vďaka kariére musel stretávať. Naposledy ho videl tri roky nazad, kedy sa stretli na jednej akcii: „Ja som ho iba obišiel. Nestretli sa nám pohľady. Ja som ho iba videl, že je tam.“

