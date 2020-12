7. december 2020 Milan Hanzel Zo Slovenska Matovičove dcéry si spolužiakov dlho neužili. Ich škola, ktorá mala ísť príkladom, ZATVÁRA brány!

Žiaci, ktorí iba v pondelok opäť zasadli do tried v jednej zo škôl v Trnave, sa do nej už nevrátia.

Základná škola (ZŠ) na Námestí Slovenského učeného tovarišstva (SUT) a Anglicko/slovenská bilingválna škola BESST sú dve školy v Trnave, ktoré po víkendovom testovaní otvorili svoje brány pre starších žiakov a obnovili prezenčné vyučovanie.

A práve druhá spomínaná je tá, ktorú navštevujú dcéry predsedu vlády. V BESST sa počas víkendu otestovala zhruba polovica z 269 žiakov druhého stupňa a gymnázia, gymnazisti mali pritom záujem o niečo nižší.

„Deti patria do škôl, a preto som veľmi rád, že sme pomohli prelomiť bariéru obáv či neochoty a spustili sme včera na prvých školách testovanie, aby sa deti do škôl dostali,“ napísal ešte v nedeľu večer premiér na sociálnej sieti.

Ako dodal, žiakov a školy, ktoré chcú prezenčnú výučbu, má čakať kloktanie.

Testovali, ale…

Podľa manažéra Juraja Tichého škola ponechala testovacie miesto otvorené aj pre ďalšie obdobie, už v pondelok ráno sa otestovalo ďalších 40 záujemcov. Škola spustila prezenčné i online vyučovanie. V tejto súvislosti bol ešte v pondelok ráno premiér Igor Matovič plný optimizmu a „kopol“ si do ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS).

Premiér povedal, že pomohol ministrovi vyhrať boj nad úradníkmi, ktorí okolo neho týždne tvrdili, že pretestovanie žiakov na ochorenie COVID-19 nie je možné zabezpečiť.

Víkendové testovanie žiakov podľa predsedu vlády dokázalo opak, a preto celú agendu od pondelka presúva z Úradu vlády SR na ministerstvo školstva.

„Ukázali sme, že sa to dá, že sa netreba obávať ísť touto bezpečnou cestou, ako školy otvoriť,“ povedal Matovič.

Otvorili – zatvorili

Žiaľ, nepochybne dobre mienená snaha školy dostať deti do škôl, nevyšla. Ako v pondelok večer informoval Dennik N.sk, základná škola BESST, kam chodia aj dcéry Igora Matoviča, bude od utorka znova zatvorená, čo pre portál potvrdil zriaďovateľ školy.

„Dôvodom sú tri pozitívne učiteľky na druhom stupni,“ píše Denník N. Deti na druhom stupni tak opäť čaká online výučba. Po sobotnom testovaní bola pozitívna jedna učiteľka, v pondelok sa zamestnanci otestovali znova.

Ďalšie dve pozitívne učiteľky sú v materskej škole. Škola má tak dokopy päť pozitívnych učiteliek. Podľa zriaďovateľa už pravdepodobne do Vianoc prezenčnú výučbu neobnovia, informuje Denník N.

