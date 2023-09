Zdroj: pixabay.com Internetom sa šíri HOAX, polícia reaguje: Je obvinený z VRAŽDY skutočne na úteku? Sociálnymi sieťami sa podľa slov polície opäť šíri výmysel, ktorý nemá nič spoločné so skutočnosťou. Tentoraz z okresu Lučenec. 20. september 2023 Jakub Forgács Krimi

20. september 2023 Jakub Forgács Krimi Internetom sa šíri HOAX, polícia reaguje: Je obvinený z VRAŽDY skutočne na úteku? Sociálnymi sieťami sa podľa slov polície opäť šíri výmysel, ktorý nemá nič spoločné so skutočnosťou. Tentoraz z okresu Lučenec.

Osoba obvinená z vraždy sa podľa slov nachádza vo väzbe. Banskobystrickí krajskí policajti na sociálnej sieti upozornili na šíriaci sa hoax z okresu Lučenec, ktorý hovorí presný opak.

„Sociálnymi sieťami sa opäť šíri výmysel, ktorý nemá nič spoločné so skutočnosťou. Už samotné uvedenie zdroja by bolo viac ako úsmevné – „povedala nám to jedna pani“, keby takáto informácia nemala potenciál vzbudiť v ľuďoch obavu,“ uviedli muži zákona.

„Našťastie, ako je možné vidieť z mnohých vašich komentárov, väčšina z vás ste tomuto nezmyslu nenaleteli,“ dodali policajti so slovami, že osoba, o ktorej sa vo „varovaní“ píše, je vo väzbe a ľudia nemusia mať žiadne obavy.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

OKRES LUČENEC: OSOBA OBVINENÁ Z VRAŽDY SA NACHÁDZA VO VÄZBE NAPRIEK TOMU, JEDNA PANI POVEDALA... Sociálnymi sieťami sa... Posted by Polícia SR - Banskobystrický kraj on Tuesday, September 19, 2023

Zdroj: Dnes24.sk