Dnes o 13:05 MI Politika Jasná výzva: Dovoľte ľuďom vybrať si vakcínu! Opozičný Hlas-SD vyzýva vládu, aby do registrácie pri očkovaní doplnila aj kolónku, kde by si ľudia vybrali konkrétnu vakcínu, ktorú si chcú dať pichnúť.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Systém očkovania na Slovensku od začiatku sprevádzajú komplikácie, neustále zmeny a chaos. V Bratislave je záujem o vakcíny veľký, v Košiciach takmer nemajú koho očkovať AstrouZenecou. Opozičný Hlas-SD by do toho chcel vniesť ďalšiu zmenu a zásadnú.

Dajte ľuďom na výber

Na pondelkovej tlačovke vystúpil so zásadnou výzvou voči vláde poslanec Richard Raši zo strany Hlas-SD. Pripomína, že ak máme na Slovensku zaočkovať 60 % obyvateľov a dosiahnuť tak hromadnú imunitu, potrebujeme pichnúť vakcínu ešte viac ako 2,3 milióna ľuďom. Dosiahnuť tento cieľ rozhodne nebude ľahké.

„Na to, aby sa to dosiahlo, musíme mať k očkovaniu dôveru a k tomu prispeje slobodný výber vakcín,“ uviedol R. Raši.

Podľa jeho predstáv by v systéme čakárne na očkovanie malo pridať políčko, kde by záujemca zaklikol jednu, dve alebo tri konkrétne vakcíny, o ktoré má záujem. Od toho by potom záležalo, kedy príde na rad a dostal by to pekne čierne na bielom.

„Následne by dostal informáciu – na Pfizer budete čakať až tri mesiace, ale na AstruZenecu môžete ísť zajtra. Toto by mohlo byť pre ľudí motivačné a každý si to vyhodnotí sám,“ uvádza opozičný politik.

On sám priznáva, že si ako lekár bez problémov nechal pichnúť AstruZenecu, pretože sa drží hesla – najlepšia vakcína je tá, ktorú človek dostane hneď. Ale chápe, že existuje veľa ľudí, ktorí si chcú vybrať a možno aj počkať. Či je to rozumné, je už druhá vec.

Je to reálne?

Aktualizované 13:04 Ministerstvo zdravotníctva na túto opozičnú výzvu už zareagovalo. Ak to počet dodaných vakcín umožní, rezort zdravotníctva je v budúcnosti otvorený odbornej diskusii o prípadnom výbere vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová to uviedla pre TASR v reakcii na výzvu mimoparlamentnej strany Hlas-SD k umožneniu slobodného výberu očkovacej látky.

Dodala, že prioritou je očkovanie seniorov, keďže ide o rizikovú skupinu, ktorú treba chrániť. „Aktuálne platí súčasný stav očkovania na základe prioritizácie veku. Ľudia starší ako 60 rokov sa očkujú vakcínami od spoločností Pfizer-BioNTech a Moderna, mladší ľudia sa očkujú vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Faktom zároveň je, že dnes máme takmer 100-tisíc seniorov v čakárni, ktorí majú byť očkovaní vakcínou od spoločností Pfizer-BioNTech a Moderna,“ pripomenula hovorkyňa.

Spomalí sa to?

Existuje však riziko, že pri takejto slobode výberu by sa tempo očkovania výrazne spomalilo, čo by predĺžilo trvanie pandémie a zomieranie ľudí. Podľa posledného prieskumu Slovenskej akadémie vied, MNFORCE a Seesame z konca marca je totiž jasné, že drvivá väčšina ľudí by chcela Pfizer a záujem o AstruZenecu by bol mizivý.

Konkrétne, až 71% ľudí, ktorí sa chcú dať očkovať, by si vybralo vakcínu od Pfizer-BioNTech. Nasleduje Moderna s 55,5% a vakcínu od AstraZenecy by si dala pichnúť menej ako tretina ľudí.

Ruskou vakcínou Sputnik V by sa dalo zaočkovať 55% opýtaných, ale jej schválenie a používanie v praxi sú stále v nedohľadne.

Racionálny návrh

Mnohí by si teda mohli povedať, že radšej počkajú pár mesiacov, hoci pandémiu treba ukončiť čo najskôr. Otázne tiež je, či by Slovensko malo k dispozícii toľko vakcín od konkrétneho výrobcu, aby uspokojilo vzniknutý dopyt, zatiaľ čo v skladoch by sa mohli kopiť kvalitné registrované vakcíny, ktoré ľudia iracionálne odmietajú.

Richard Raši si napriek tomu nemyslí, že jeho návrh je skôr populistický ťah a zodpovedné by bolo, aby vláda začala viac ľudí presviedčať, že každá riadne registrovaná vakcína je bezpečná. Pretože najväčším zdravotným rizikom je neočkovať sa vôbec.

„Náš návrh je racionálny, pretože táto vláda je úplne nedôveryhodná,“ tvrdí R. Raši. Je presvedčený, že akákoľvek vládna osvetová kampaň len ťažko uspeje, keďže vo vláde sedí aj Igor Matovič, ktorý je najmenej dôveryhodným politikom na Slovensku a vakcínu od AstraZenecy v minulosti zhodil.

Zdroj: Dnes24.sk