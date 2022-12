9 Galéria Zdroj: TASR/AP Jasný CIEĽ Slovákov na majstrovstvách sveta juniorov: Aký PROGRAM ich čaká? Fanúšikovia hokeja sa majú na čo tešiť. Medzi sviatkami si užijú bohatú porciu kvalitných zápasov. 22. december 2022 Hokej

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpia do MS (26. decembra – 5. januára) s cieľom potvrdiť silu súčasnej generácie a napraviť dojem z uplynulého šampionátu, na ktorom nepostúpili do štvrťfinále. V pozícii najväčšieho favorita turnaja bude domáca Kanada, v jej zostave nechýba pravdepodobná jednotka draftu 2023 Connor Bedard a ani štvorka vlaňajšieho Shane Wright.

Slovenský tím chce potvrdiť svoje kvality aj s pomocou draftovej dvojky Šimona Nemca či útočníkov Serváca Petrovského, Filipa Mešára a Samuela Honzeka, ktorí zažívajú produktívne sezóny v zámorských ligách.

Slováci sa na turnaji predstavia takmer v najsilnejšom zložení. Vedenie reprezentácie sa snažilo o príchod útočníka Juraja Slafkovského, ktorý od úvodu sezóny pravidelne nastupuje v drese Montrealu Canadiens v NHL, no jeho štart na MS „20“ bol nepravdepodobný. O turnaj prišiel aj ďalší útočník, ktorý pôsobí v zámorí. Jakub Demek pre zdravotné problémy zatiaľ neodohral ani jeden zápas v tejto sezóne.

Budú prínosom

V nominácii trénera Ivana Feneša je 28 hráčov (3 brankári, 10 obrancov, 15 útočníkov), z ktorých až 13 pôsobí v zámorských súťažiach. Šampionát sa tradične koná na prelome rokov, no vlaňajší sa pre viacero pozitívnych prípadov na ochorenie Covid-19 skončil predčasne. Slováci na ňom stihli odohrať dva zápasy a turnaj sa napokon odohral v náhradnom augustovom termíne. Fenešovi zverenci na ňom nepostúpili zo základnej skupiny do štvrťfinále a obsadili predposledné 9. miesto. V súčasnom kádri je z augustového kádra 11 hráčov – brankár Patrik Andrisík, obrancovia Šimon Groch, Jozef Viliam Kmec, Dávid Nátny, Maxim Štrbák, Boris Žabka, útočníci Dalibor Dvorský, Samuel Honzek, Martin Mišiak, Servác Petrovský a Adam Sýkora.

Viacerí hráči by si do turnaja radi preniesli formu z klubov. Priemer vyše bod na zápas si v kanadskej juniorskej súťaži udržiavajú útočníci Mešár i Petrovský, vo WHL sa darí Samuelovi Honzekovi, ktorý sa pohyboval v prvej desiatke bodovania ligy. Šancu ukázať sa zámorským skautom chce využiť aj útočník švédskeho AIK Dalibor Dvorský, ktorý by mal byť podľa predbežných odhadov najvyššie draftovaný Slovák v roku 2023. „Forma viacerých hráčov nás nesmierne teší. Ak si pohodu z klubu prenesú aj do reprezentácie, tak budú pre nás veľký prínos,“ uviedol Feneš pre hockeyslovakia.sk.

Slovenskí reprezentanti odohrajú zápasy v 70-tisícovom meste Moncton a v základnej B-skupine sa postupne stretnú s Fínskom, USA, Lotyšskom a Švajčiarskom. Do začiatku MS ich 24. decembra čakala generálka s Rakúskom (24. decembra, 00:00 SEČ), ktorej predchádzali prehry s Nemeckom (0:5) a Kanadou (1:6). Turnaj sa pre Slovensko začne 27. decembra o 17.00 SEČ zápasom proti Fínsku. Po základných skupinách bude nasledovať vyraďovacia fáza štvrťfinálovými zápasmi (a tiež duelmi o udržanie) v pondelok 2. januára. Finále je na programe v piatok 6. januára o 00:30 SEČ.

Jasný favorit

V pozícii najväčšieho favorita budú domáci Kanaďania, ktorí by radi získali jubilejný 20. titul. Do šampionátu vstúpia v pozícii obhajcov titulu majstrov sveta, keď vo finále preložených MS zdolali Fínsko 3:2 po predĺžení. Fanúšikovia „javorových listov“ budú mať veľké očakávania najmä od dvojice Bedard, Wright, ktorú v prvom útoku pravdepodobne doplní ďalší veľký talent kanadského hokeja Brennan Othmann. Práve Fíni (doteraz 5 titulov) sú jeden z najvážnejších adeptov na kanadský skalp a radi by pokračovali v zaujímavej postupke, keď na uplynulých troch šampionátoch obsadili postupne štvrté, tretie a druhé miesto. K favoritom však budú patriť aj USA, Švédi aj Česi.

Slovenskí hokejisti priniesli v ére samostatnosti dva cenné kovy z MS „20,“ keď v rokoch 1999 a 2015 získali bronz. Slovensko bude mať na šampionáte zastúpenie aj medzi rozhodcami. Jedným z 12 hlavných arbitrov je Tomáš Hronský, medzi 11 čiarovými figuruje Daniel Konc.

Turnaj sa mal pôvodne konať v Novosibirsku a Omsku, ale po invázii Ruska na Ukrajinu mu Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) odobrala štatút usporiadateľskej krajiny. Rusko a Bielorusko zároveň vylúčila zo všetkých šampionátov a vrcholných akcií.

Program SR „20“ v základnej B-skupine MS (časy sú v SEČ):

Utorok, 27. decembra: Fínsko – Slovensko /17.00/

Streda, 28. decembra: Slovensko – USA /22.00/

Piatok, 30. decembra: Slovensko – Lotyšsko /17.00/

Sobota, 31. decembra: Švajčiarsko – Slovensko /17.00/

