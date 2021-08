16 Galéria Zdroj: TASR/Michal Svítok Jazda po CHYTREJ diaľnici! Šoférov v Bratislave čaká zmena rýchlosti Rýchlosť nebude platná počas celého dňa, ale bude dynamicky riadená podľa stavu cestnej siete. 25. august 2021 Zo Slovenska

16 Galéria Zdroj: TASR/Michal Svítok

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spúšťa na bratislavských diaľniciach D1 a D2 najmodernejšie líniové riadenie dopravy na Slovensku.

Inteligentné diaľnice

Zavedením systému tzv. inteligentných, respektíve chytrých diaľnic sa má výrazne znížiť výskyt kolón a ich rozsah, zlepšiť plynulosť dopravy a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Po obchvate bude zároveň možné v niektorých časových úsekoch jazdiť rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia NDS a dopravnej polície.

„Toto riadenie má niekoľko prínosov, ktoré budú významne meniť a ovplyvňovať dopravu v Bratislave. Hlavným je zvýšenie bezpečnosti. Automaticky sa bude zvyšovať plynulosť cestnej premávky,“ skonštatoval Peter Peťko, člen predstavenstva a riaditeľ prevádzkového úseku NDS. V určitých momentoch bude možná rýchlosť 130 km/h.

„Rýchlosť nebude platná počas celého dňa, ale bude dynamicky riadená podľa stavu cestnej siete,“ zdôraznil Peťko. Novým systémom sa očakáva tiež zvýšenie kapacity cestnej siete o desať až dvadsať percent.

Líniové riadenie

Prvá fáza líniového riadenia bude spustená vo štvrtok (26.8.) v celej dĺžke diaľnice D1 na území mesta, teda medzi križovatkou Bratislava, Pečňa a budúcou križovatkou Bratislava, východ (v súčasnosti výjazd Vajnory). Následne v druhej etape to bude na úseku diaľnice D2 od tunela Sitina, respektíve výjazdu Mlynská dolina po križovatku Jarovce.

Vstupné údaje pre riadiaci systém bude zbierať 178 senzorov umiestnených na diaľnici. Ide najmä o detektory vozidiel, stavu vozovky a senzory ovzdušia. Údaje systém vyhodnotí a namodeluje premávkové procesy. Riadenie premenných dopravných značiek bude automatické, nastavenie bude prehodnocované každých 60 sekúnd, pri závažnejších incidentoch aj skôr. V prípade zhoršenia či závažných incidentoch budú na značkách rozsvietené zodpovedajúce obmedzenia, zákazy a výstrahy, v ideálnych podmienkach budú dopravné značky zhasnuté.

Aktualizácia dopravného značenia

Kompetentní zároveň upriamujú pozornosť aj na aktualizáciu dopravného značenia, a tým zjednotenie dopravného značenia v Bratislave. Aktualizácia trvalého dopravného značenia sa týka diaľnice D1 v úseku od križovatky Pečňa – výjazd letisko a na diaľnici D2 v úseku Pečňa. Zmeny súvisia nielen s novou vyhláškou o dopravnom značení i spustením diaľničnej križovatky D4/R7. Do novembra by malo byť takto vymenených 100 tabúľ so značením.

Systém líniového riadenia plánuje NDS výhľadovo predĺžiť na diaľnici D1 až po Senec a na diaľnici D2 po budúci uzol Bratislava (v súčasnosti Stupava). Aplikované bude tiež na stavbách obchvatu Bratislavy, teda na diaľnici D4 od Jaroviec po Raču a na rýchlostnej ceste R7 v úseku Bratislava, Nivy – Bratislava, juh. Po líniovom systéme má byť spustené aj sieťové dopravné riadenie.

