26. máj 2024 TOS Lifestyle Jednoduchý trik, ako odpudiť MUCHY: Vraj naozaj funguje a nestojí to ani cent! Otvorené okná počas slnečných dní vítajú muchy priamo k vám. Ako sa im vyhnúť bez toho, aby ste museli nechať nonstop všetko zavreté?

Hovorí vám niečo meno Sophie Hinchliffe? Na internete je považovaná za kráľovnú upratovania, pričom vymýšľa a zdieľa rôzne spôsoby, ako si uľahčiť každodenný život.

Z jej fanúšikov sa stala komunita, v rámci ktorej sa ľudia delia o vlastné skúsenosti, čo sa im osvedčilo. Jeden z nich dal tip, ako sa zbaviť múch v dome.

Fungujúci trik?

Stačí obyčajný uzatvárateľný sáčok, resp. baliace vrecko, naplniť ho do polovice vodou a prihodiť mince. Vzniknutý efekt úľa má zabezpečiť to, že muchy sa nepriblížia.

„Dnes som to zavesil som to na dvere do zimnej záhrady. Videl som jedinú muchu, oplatí sa to,“ okomentoval trik jeden z tých, ktorý sa to rozhodol vyskúšať. Celkovo tento trik vyvolal veľký záujem a jeho účinnosť potvrdili viacerí.

Podľa servera Fakt.pl tento trik funguje aj preto, že muchy majú zložené oči. Vrecko s vodou vidia viackrát a nielenže vodu neznášajú, ale voda a lesklé mince spolu vytvárajú v ich očiach hranol, ktorý muchám svieti do očí.

Iné metódy

Walter Murphy, britský odborník na hubenie škodcov, ktorého cituje server Mirror.co.uk, používa iné metódy.

„Najlepší spôsob, ako sa zbaviť múch, je zabezpečiť, aby bol váš domov čistý a bez akýchkoľvek cukrov, hnijúceho mäsa alebo iného odpadu. To znamená, čo najčastejšie utierať povrchy a vyprázdňovať odpadkové koše, aby ste zabránili vniknutiu múch do vášho domova,“ uviedol s tým, že je možné použiť aj prírodné repelenty, napríklad jablčný ocot.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk