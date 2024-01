11. január 2024 TOS Lifestyle Jojka hlási návrat kontroverzného seriálu IVETA: Čo čaká divákov v jeho druhej sérii? Pokračovanie najkontroverznejšieho slovenského seriálu posledných rokov je za dverami!

Začiatkom roka 2023 zaradila Jojka po masívnej kampani do vysielania seriálovú novinku Iveta. Seriál dosahoval rekordné čísla sledovanosti. Vyvolal aj veľké ohlasy, či už pozitívne alebo negatívne.

Kontroverzný

Nie najlepšie pocity z neho mali obyvatelia Trebišova, kde bol z veľkej časti situovaný dej. Tvorcovia z tohto východoslovenského mesta urobili „najväčšiu dieru Slovenska“, reálne však bolo v Trebišove natočených len málo záberov. Väčšinou sa natáčalo v hlavnom meste.

Okrem toho sa tento dramatický seriál s vtipnými hláškami dotkol viacerých citlivých tém.

Návrat v jari

„Máme pre vás skvelé správy! Pokračovanie najúspešnejšieho slovenského seriálu Iveta je za dverami! Na druhú sériu sa môžete tešiť na obrazovkách JOJky už čoskoro,“ ohlásila v týchto dňoch prostredníctvom sociálnych sietí televízia.

Konkrétny dátum zatiaľ nezverejnila, no podľa viacerých zdrojov sa seriál dostane na obrazovky na jar.

„Nových desať epizód natáčali štyri mesiace a na konci novembra padla posledná klapka. Následne pracovali tvorcovia na postprodukcii,“ píše špecializovaný portál Stratégie, ktorý taktiež označil jar ako termín druhej série.

3 dejové linky

Dej novej série by sa mal presunúť o tri roky. Do hry vstúpi aj hlavné mesta Česka.

„Príbeh okolo Ivety sa rozdelí do troch dejových liniek. Okrem svojráznej a drzej krásky sa bude točiť aj okolo jej partnera Števa a nového kamaráta Dada. Iveta sa dostane do Prahy, kde sa snaží uchytiť. Do života sa jej pripletie samotný primátor Liška, no taktiež bojuje o vzťah so Števom. Ten dostane od otca dôležitú misiu. Musí ísť do Prahy postarať sa o ich bordel. K Ivete sa tiež pripletie vtipný Dado. Iveta v ňom vidí seba a rozhodne sa mu pomôcť,“ približuje web Stratégie.

V úlohe spomínaného Dada sa predstaví tohtoročný držiteľ Českého leva Marsell Bendig. Aj druhá séria sa natáčala pod režisérskou taktovkou Jaroslava Hřebejka.

Zdroj: Dnes24.sk