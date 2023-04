1 Galéria Zdroj: Facebook.com/View from YOUR window Jožova FOTKA z východného Slovenska na sociálnych sieťach zaujala: Má TISÍCE lajkov! Neobyčajnú fotografiu zdieľal Jozef z Prešova v skupine, ktorá sa venuje výhľadom z vlastného okna. A členov veruže mimoriadne zaujala. 12. apríl 2023 Ľubomír Hudačko Správy Zo Slovenska

Len tak hocijaká fotografia nemá toľko lajkov, koľko získal Jozef z Prešova. Svoju snímku zavesil do skupiny View from YOUR window na sociálnej sieti.

Výhľad zo svojho bydliska má mimoriadny ohlas, páči sa vyše 15-tisíc používateľom.

A to je už čo povedať. Podobne úspešné príspevky majú snáď len významní influenceri či prezidentka Zuzana Čaputová.

Množstvo reakcií

Fotografia na sídlisku v Prešove zachytáva slnečné lúče schované za mierne tmavým mrakom. Pôsobí to však tak efektne, že na facebooku má množstvo reakcií a vyše 300 komentárov. Skupina má vyše 717-tisíc členov, aj to popularite snímky mohlo pomôcť.

Ako predmetný záber vyzerá nájdete v priloženej fotogalérii.

