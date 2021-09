Zdroj: Facebook.com/Andrej Danko - predseda SNS , TASR/Jakub Kotian K pápežovi s 10 deťmi? Danko je v ŠOKU z Kollára: Nezabudni na svojho transexuála! Celé Slovensko v týchto dňoch žije návštevou Svätého Otca. Na stretnutie s ním sa chystal aj Boris Kollár, ktorého vyzval Andrej Danko, aby nerobil jednu vec. Dnes o 14:56 han Zo Slovenska

Dnes o 14:56 han Zo Slovenska K pápežovi s 10 deťmi? Danko je v ŠOKU z Kollára: Nezabudni na svojho transexuála! Celé Slovensko v týchto dňoch žije návštevou Svätého Otca. Na stretnutie s ním sa chystal aj Boris Kollár, ktorého vyzval Andrej Danko, aby nerobil jednu vec.

Už včera predseda Národnej rady SR a líder strany Sme rodina nechýbal pri prílete pápeža Františka do Bratislavy. Dnes sa s ním má osobne stretnúť, rovnako aj predseda vlády Edurad Heger.

„Dnes večer sa mám s mojimi deťmi stretnúť so Svätým Otcom. Deti už tri dni nespávajú. Poobliekali sa, pripravili si doplnky, ktoré musia mať, ako prikrývka hlavy a podobne. Samozrejme, je to veľká radosť,“ prezradil Kollár pred novinármi nadšenie u jeho najbližších.

Predseda parlamentu odpovedal aj na to, či berie všetky deti. Kollár odpovedal: „Desať.“ Multiotecko má totiž až 11 detí s 10 ženami. Ktoré nepôjde, neprezradil.

Keď sa to dozvedel jeho predchodca vo funkcii Andrej Danko z SNS, okamžite k tomu natočil video na svoj Facebook. „To, že sa Čaputová a členovia jej rodiny idú stretnúť s pápežom, je normálne. Ale to, čo ide urobiť Boris Kollár, je šialené. Šialené je už to, že má desať detí s jedenástimi ženami. To je však jeho vec. Ale, čo nie je jeho vec, je to, že ako predseda parlamentu ide predstaviť pápežovi desať detí…“ povedal Danko.

Ako Danko dodáva, nemá nič proti jeho deťom a rodine. „Som v šoku. On si myslí, že reprezentovať štát je to isté ako zastupovať svoje rádio na diskotéke. Neviem, čo k tomu povedať, ale Boris, vyzývam ťa, aby si to zrušil,“ pokračoval Danko.

Na záver videa si neodpustil ešte tento štipľavý komentár: „Keď tam berieš svoju rodinu, možno nezabudni na Paris zo Sniny, svojho milovaného transexuála.“ Danko narážal na pikantnú minuloročnú komunikáciu Borisa Kollára s „transkou“ Paris, čiže preoperovaným mužom na ženu.

