26. marec 2023 Zo Slovenska
Kabáty ešte neodkladajte! Na začiatku týždňa sa vráti ZIMA, môže aj NASNEŽIŤ
Príjemné jarné počasie sme si mohli užiť iba niekoľko dní. Onedlho príde prudká zmena.

Počasie sa na Slovensku začína meniť. Naplno však zmenu pocítime až na začiatku pracovného týždňa. Podľa odborníkov môžeme čakať sneženie a aj mráz.

Mráz aj sneh

Na prelome týždňov nás čaká príchod studeného frontu. „Na začiatku nového týždňa sa začne cez naše územie presúvať tlaková níž, ktorá postupne na mnohé miesta nášho územia prinesie dážď, ktorý bude aj výdatnejší. Snehové zrážky sa počas dňa očakávajú až od nadmorskej výšky zhruba 1 400 metrov,“ informuje portál iMeteo.sk.

Sneženie tak bude síce ešte vo vysokých polohách, no teploty začnú klesať. Pondelková maximálna teplota vystúpi na +5 až +12 °C, pričom k výraznej zmene dôjde už večer.

„Už v pondelok večer sa stred tlakovej níže presunie nad západnú Ukrajinu a naše územie sa tak dostane na jej zadnú stranu, čím k nám od severu začne prenikať arktický vzduch, ktorý zrazí teploty doslova na kolená. Už v noci z pondelka na utorok by malo mrznúť na celom našom území a kvapalné zrážky prejdú do snehových,“ dodáva iMeteo.sk s tým, že na nádielku nového snehu sa v utorok ráno môžu tešiť obyvatelia severných regiónov Slovenska, predovšetkým v oblasti Kysúc, Liptova a Oravy.

Výraznejšie snehové zrážky by sa nad našou oblasťou mali vytvárať v utorok počas dňa. Snežiť by malo na mnohých miestach, no najviac na severe, kde by malo napadnúť niekoľko centimetrov snehu.

„Veľmi podobné počasie ako v utorok nás čaká aj počas stredy. V priebehu nočných hodín budú teploty klesať pod bod mrazu a počas dňa sa maximálne teploty dostanú len na 0 až +7 °C, na severe môže aj počas dňa slabo mrznúť,“ predpovedá portál.

Zmena bude iba dočasná

Zimné počasie však dlho nevydrží. Už v stredu by mal cez naše územie postúpiť teplý front, ktorý vráti počasie do normálu.

„Podľa vyhliadok to teda vyzerá tak, že zimné počasie príde na Slovensko v pondelok, ale vydrží len do stredy. Od štvrtka by sa malo začať opäť výraznejšie otepľovať a teploty by sa mohli dostať zasa až nad hranicu +15 °C,“ dodáva iMeteo.sk.

