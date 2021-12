Zdroj: TASR/František Iván Kabina k pomoci cestovnému ruchu: Kým sa koalícia dohodne, podnikatelia skrachujú Takéto meškanie pomoci prevádzkam, ktoré boli v čiernych okresoch zavreté od septembra, je podľa Kabinu nepochopiteľné. 7. december 2021 Politika

7. december 2021 Politika Kabina k pomoci cestovnému ruchu: Kým sa koalícia dohodne, podnikatelia skrachujú Takéto meškanie pomoci prevádzkam, ktoré boli v čiernych okresoch zavreté od septembra, je podľa Kabinu nepochopiteľné.

Zdroj: TASR/František Iván

Ohlásiť gastrosektoru a cestovnému ruchu jesennú pomoc v decembri a zdôvodniť to lockdownom a epidemickým stavom je hlboké nepochopenie situácie. Uviedol to Milan Kabina, člen predsedníctva mimoparlamentného hnutia KDH, v reakcii na kompenzačnú schému pre gastro a cestovný ruch, ktorú v pondelok (6. 12.) spustilo Ministerstsvo dopravy a výstavby (MDV) SR.

Meškanie

Takéto meškanie pomoci prevádzkam, ktoré boli v čiernych okresoch zavreté od septembra, je podľa neho nepochopiteľné. Ale prezentovať to ako efektívnu pomoc, keď podniky krachujú, je podľa jeho slov neakceptovateľné.

Zdôraznil, že pre podniky je životne nevyhnutné, aby vláda konala promptne. „Kým sa koalícia dohodne, podnikatelia v cestnom ruchu skrachujú. Ak to bolo v prvej a druhej vlne pandémie na Slovensku o ochrane zamestnancov, tak v tretej vlne to už dávno neplatí. Sektor cestovného ruchu prišiel pre pandémiu už o 40-tisíc pracovníkov. Bola to teda dostatočná pomoc od vlády?“ pýta sa Kabina.

Jesenná pomoc

Pri ohlasovaní opatrení podľa neho chýba aj akákoľvek dlhodobejšia vízia. „Ak by sme mali aspoň krátkodobý strategický plán, mohli sme podporiť cestovný ruch a gastro tak, že ľudia by si vedeli objednať pobyt či lyžovačku vopred. Stačili by informácie o tom, aké opatrenia budú platiť o týždeň – dva. Takto smerujú skôr do zahraničia, kde sú opatrenia dopredu známe,“ uzatvoril.

Na tlačovej konferencii v pondelok minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) spolu so štátnou tajomníčkou rezortu dopravy Katarínou Brunckovou informovali, že sa otvára jesenná pomoc pre cestovný ruch a gastro za obdobie mesiacov september, október a november 2021. Podmienky tejto štvrtej výzvy v rámci pomoci „de minimis“ sú rovnaké ako v prípade predchádzajúcich výziev.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR