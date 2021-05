Zdroj: Banka Lásky Kam na Slovensku za svetovými unikátmi: 3 tipy na výlety v máji My Slováci dokážeme ísť za výnimočnými zážitkami aj cez pol zemegule. A pritom aj u nás máme svetové unikáty, vďaka ktorým je Slovensko známe po celom svete. 19. máj 2021 Tlačové správy

19. máj 2021 Tlačové správy Kam na Slovensku za svetovými unikátmi: 3 tipy na výlety v máji My Slováci dokážeme ísť za výnimočnými zážitkami aj cez pol zemegule. A pritom aj u nás máme svetové unikáty, vďaka ktorým je Slovensko známe po celom svete.

Zdroj: Banka Lásky

Na obrázku: Banská Štiavnica

1. Najstaršie opálové bane na svete

V podzemí Slanských vrchov sa ukrýva tajuplný svet. Nájdete tu najstaršie opálové bane na svete. Začiatok ťažby v nich sa datuje až do rímskych dôb.

Málo ľudí vie, že z týchto baní blízko Prešova, pochádza najväčší opál na svete – Harlekýn.

Všetky opály z tejto bane sú slávne a cenné na celom svete hlavne pre svoju vysokú kvalitu a prekrásnu magickú hru farieb.

Keď zostúpite za dobrodružstvom do hlbín zeme, spoznáte svet vzácneho opálu aj vy. Čaká vás tam tajuplný príbeh, v ktorom sa spája história, povesti, legendy a fascinujúci príbeh pokladu slovenských hôr. Počas vzrušujúcej prehliadky preskúmate tie najzaujímavejšie zákutia 35 kilometrov dlhých chodieb. A dokonca si môžete vyskúšať aj ťažbu vzácneho drahokamu, aj adrenalínové potápanie v jaskyni. Viac informácii nájdete na: www.slovenskeopalovebane.sk

Zdroj: Banka Lásky

Na obrázku: Banka Lásky je nominovaná na Európske múzeum roka 2021

2. Jediný Trezor Lásky na svete

Ľudia z Indie, Singapuru, Mexika či Japonska cestujú tisícky kilometrov do Banskej Štiavnice, aby na vlastné oči videli gigantický Trezor Lásky, vybudovaný v bývalej bani na zlato. Vďaka tomu už čoraz viac ľudí na svete vie, že práve v Banskej Štiavnici sa pred 200 rokmi odohral príbeh skutočného Rómea a Júlie.

Z vášnivej lásky Marína a Sládkoviča sa totiž zrodila Najdlhšia ľúbostná báseň sveta, ktorá je oficiálne zapísaná ako svetový rekord vo World Record Academy.

Básni Marína je venovaný dychberúci zážitkový dom – Banka Lásky. Nájdete ju priamo na námestí, v dome, kde žila Sládkovičova Marína. Banka Lásky je celosvetovým unikátom nabitým romantikou, technológiami a zážitkami. Je nominovaná na prestížne ocenenie „Európske múzeum roka 2021“.

Počas hodinovej prehliadky Banky Lásky zažijete návaly romantiky, dojatia, občas aj smiech či zimomriavky. Tým najväčším prekvapením je jednoznačne Trezor Lásky. Pocity, ktoré sa vás zmocnia, keď do Trezora vstúpite, sa nedajú popísať. To musíte zažiť!

Dychberúci Trezor Lásky je vybudovaný v podzemí 500-ročného domu Maríny. Nachádza sa v ňom 100 000 Bezpeč­nostných schránok, ktoré sú pokryté originálnym Sládkovičovým rukopisom básne Marína. Keď vstúpite do Trezoru Lásky, hneď sa ocitnete priamo vo vnútri Najdlhšej ľúbostnej básne sveta. Pre milovníkov romantiky niet iného podobného miesta na zemi, ktoré by bolo tak magické a nabité ozajstnou láskou.

Zdroj: Banka Lásky

Zdroj: Banka Lásky

Na obrázku: Jediný trezor Lásky na svete

3. Prvá rezervácia ľudovej architektúry na svete

Rozprávková atmosféra čičmianskych domčekov, pripomínajúcich perníkové chalúpky, je už dnes známa po celom svete. Je to aj vďaka tomu, že Čičmany boli ako prvé na svete vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Odvtedy sem prúdia návštevníci z najexotickejších kútov sveta, aby obdivovali um, fortieľ a šikovnosť Slovákov.

Biele, vápnom maľované obrazce na tmavých dreveniciach začali naši predkovia vytvárať približne pred dvesto rokmi.

Ornamenty, aké môžete na domoch obdivovať dnes, sa na tunajších malebných dreveničkách objavili až po roku 1921, kedy dedinu zachvátil ničivý požiar. Obyvatelia dedinky sa pri výzdobe svojich dreveníc inšpirovali výšivkami z miestnych krojov.

Ak sa do Čičmian vyberiete, spoznáte popri čarovných drevených domčekoch, aj rázovitú kultúru, ktorá sa desaťročia rozvíjala nedotknutá, v kotline medzi Strážovskými vrchmi. Pri návšteve dedinky sa akoby prenesiete v čase. Vďaka pútavému rozprávaniu sprievodcov sa dozviete aj to, ako si naši predkovia nažívali alebo čo si obliekali. V dedinke nájdete spolu až 110 zaujímavých objektov, z ktorých až 36 nesie titul národnej kultúrnej pamiatky. Ak pri cestovaní hľadáte pokoj a harmóniu s prírodou, Čičmany sú pre vás ako stvorené. Je to zážitok nielen pre vaše oči, ale aj balzam na dušu.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Banka Lásky