17. január 2020 Zlatica Gregorová Rôzne Kamenné gule aj parádne vodopády: KVÍZ o prírodných zaujímavostiach Slovenska

My, Slováci, radi chodievame na výlety. Navštevujeme historické pamiatky aj vzácne rezervácie. Mnohé z nich ukrývajú poriadne zaujímavosti.

Zdroj: TASR

Víkendy, prázdniny či dovolenky sú časom, ktorý si snáď každý človek rád naplno užije. Milovníci hôr v tom majú jasno. S batohom na pleci prejdú rokliny aj skalné útesy a ešte k tomu, s úsmevom na perách. Priaznivci ľahkej pešej turistiky zase radi zavítajú tam, kam ich srdce ťahá alebo do miest, ktoré ešte nenavštívili.

Poznáte ich?

Nie každý má však možnosť, vybrať sa tam, kde to doslova hýri prírodnými pokladmi. Závidia nám ich aj ľudia za hranicami našej krajiny, tak by sme ich mali poznať aj my. V našom kvíze vás zavedieme na miesta, ktoré často máme doslova pod nosom. Napriek tomu o nich stále nevieme dosť.

Poznáte tajomstvo zvláštnych kamenných gúľ, pralesov a ropných nálezísk?

Poďte si s nami užiť kopec zábavy a prelúskajte sa desiatimi zaujímavými otázkami. Stačí, ak kliknete na náš KVÍZ: Prírodné poklady Slovenska: Spoznajte atrakcie, ktoré nám závidí celý svet

V kvíze sa vám postupne zobrazí desať otázok. Ku každej máte na výber z troch možností, správna je, samozrejme, vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd. Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Druhá šanca

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na Facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk