6. február 2020 Eliška Šándorová Správy Zo Slovenska Kedy už prestane fúkať? Nebezpečný je nielen silný, ale aj dlhotrvajúci vietor + PREDPOVEĎ

Vietor, ktorý už od utorka (4. 2.) fúka na území Slovenska, je nebezpečný nielen pre svoju silu, ale aj preto, že je veľmi vytrvalý.

Víchrica Petra svojou silou v stredu 5. februára v dopoludňajších hodinách spôsobila v meste Myjava nešťastie. Pod náporom vetra sa zvalila konštrukcia autobusovej zastávky a spôsobila smrteľné zranenie 4-ročnému dievčatku, jej mladší braček utrpel vážne zranenia.

Prečo tak silno fúka?

Ak povedal klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ), v utorok zaznamenali najsilnejší náraz vetra na bratislavskej Kolibe – predpoludním tu dosiahol vietor rýchlosť 108 km/h, teda 30 m/s.

„Vždy, keď sa objaví v takýchto oblastiach ‚tridsiatka‘, je to zriedkavejšia situácia. Je to o to horšie, že nešlo o búrku alebo rýchlo postupujúci front, po ktorom vietor rýchlo prestane fúkať. Príčinou vetra bola tentoraz tlaková níž, ktorá postupovala priamo cez Slovensko smerom nad severný Balkán. Preto veterné počasie trvalo nielen včera a dnes, ale bude pokračovať až do začiatku víkendu,“ vysvetlil klimatológ.

Ako dodal, tlaková níž sa už dostala nad Čierne more a nad ním si stále udržiava svoju pôvodnú úroveň – teda sa zatiaľ nevypĺňa a je pomerne aktívna.

Medzi touto nížou a tlakovou výšou, ktorá postupuje do strednej Európy od západu, pretrváva výrazný tlakový gradient, a ten je príčinou nielen veľmi silného, ale aj dlhotrvajúceho ve­tra.

Vietor ešte pocítime

Najmä v horských oblastiach sa výrazne ochladilo, pretože medzi tlakovou výšou a nížou prenikol nad Slovensko od severu studený vzduch.

Na Štrbskom Plese pribudlo 23 centimetrov snehu, v Oravskej Lesnej 15 cm a v Podolinci 10 cm, Liesek na Orave hlási 7 cm a Telgárt 6 cm. Na Lomnickom štíte dosiahla snehová pokrývka výšku 154 cm, na Chopku 149 cm a na Štrbskom Plese 64 cm.

Pokiaľ ide o silný vietor, cez víkend by sa mala situácia upokojiť. „Slovensko sa dostane pod vplyv spomínanej tlakovej výše, ktorá sa od Západu presunie nad strednú Európu,“ dodal Faško.

Predpoveď počasia

Veterné počasie pokračuje najmä vo vyšších polohách. SHMÚ v nasledujúcich dňoch varuje pred vetrom na horách. Vo viacerých oblastiach Košického kraja platí druhý stupeň výstrahy, ktorý znamená, že predpokladaná intenzita vetra na horách je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

Výstrahy druhého stupňa platia aj pre niektoré oblasti Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja od polnoci do štvrtkového (6. 2.) rána 5.00 h.

Neskôr, až do piatka (7. 2.) 10.00 h sú vydané výstrahy prvého stupňa, vietor aj v nižšej intenzite však môže byť pre ľudské aktivity nebezpečný. Môže sa vyskytnúť na horách najmä v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Ružomberok.