Kedy zmizne strašiak Hirošima? Ľady sa (trochu) po rokoch pohli, projekt má stanovisko úradov Polyfunkčný projekt Nové centrum Ružinova, ktorý má nahradiť dlhoročný skelet obchodného domu v bratislavskom Ružinove, nazývaný Hirošima, má po rokoch stanovisko Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v rámci posudzovania vplyvov na životného prostredie (EIA).

Pre TASR to uviedol Róbert Michalica zo spoločnosti MiddleCap Real Estate. Potvrdil to aj envirorezort. „Získať vyjadrenie ministerstva oprávňujúce investora konať ďalej v povoľovacom procese trvalo takmer dva a pol roka,“ skonštatoval Michalica. Na získaní všetkých potrebných povolení na zmenu pôvodného projektu a začiatok výstavby novej podoby územia pracuje spoločnosť od začiatku roka 2021.

Kedy by mohol developer získať všetky stavebné povolenia, ktoré umožnia zbúrať pôvodný skelet a začať s výstavbou novej podoby projektu predstavenej ešte v roku 2020, sa podľa neho povedať nedá.

Predpokladá, že by to mohlo trvať minimálne jeden rok. „S búraním skeletu preto nepočítame skôr ako v roku 2025,“ poznamenal Michalica.

Zdĺhavé konanie

Finálne rozhodnutie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie padlo zo strany ministerstva v októbri 2023, právoplatnosť nadobudlo 30. októbra 2023. „Vplyv na zdĺhavejšie zisťovanie skutočného stavu veci malo viacero faktorov,“ poznamenal odbor komunikácie MŽP SR.

Envirorezort to odôvodňuje napríklad dlhodobým preťažením referentov na odbore posudzovania vplyvov na životné prostredie, personálnou poddimenzovanosťou či vysokou fluktuáciou zamestnancov.

„Ďalším faktorom bol veľký odpor účastníkov konania voči tomuto zámeru,“ podotkol odbor komunikácie.

Pripomenul, že na zdĺhavé konania a prieťahy upozorňuje nové vedenie ministerstva pod vedením Tomáša Tarabu (nominant SNS). Ministerstvo preto pripravilo legislatívnu zmenu, ktorá má procesy EIA zefektívniť a zjednodušiť. Rovnako tak zaručiť, že tieto procesy budú v súlade s európskymi environmentálnymi štandardmi.

Nová podoba projektu

Nová podoba projektu má svojím rozsahom a zastavanosťou rešpektovať okolitú zástavbu, reflektuje tiež na požiadavky hlavného mesta, mestskej časti i obyvateľov.

Ambíciou projektu je tiež vrátiť do lokality funkčný verejný priestor. So zmenou projektu už v minulosti súhlasilo hlavné mesto, ktoré s investorom podpísalo zmluvu o spolupráci, z ktorej vyplynuli investície do verejného priestoru i dopravnej infraštruktúry, rovnako tak i mestská časť Ružinov.

Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho získal nový majiteľ, ktorý ho o tri roky neskôr zrekonštruoval a vznikol obchodný dom Prior.

V roku 2005 ho však zatvoril, pretože tam chcel vybudovať obrovské nákupné centrum. Zakrátko však avizoval prvé finančné problémy, údajne spojené s vtedajšou finančnou krízou. Bolo to v roku 2007, keď mali podľa pôvodných plánov nové nákupné centrum otvárať.

Skelet tam stojí roky

Po prípravných prácach, ktoré sa skončili s polročným sklzom, ostal stáť len skelet a termíny sa začali meniť. Skelet Ružinovčanov „straší“ dodnes. I napriek tomu, že sa v minulosti objavili informácie a vizualizácie, podľa ktorých pôvodný projekt mení podobu. V hre mali byť súkromní aj zahraniční investori.

Súčasný majiteľ pozemkov pozostatky obchodného domu najskôr vyčistil, v medzinárodnej súťaži vízií a ideí vybral koncepčného architekta projektu.

