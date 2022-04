Zdroj: ZSE Aj klimatizácia vie mať svoje poruchy. Poznáte tie najčastejšie? Klimatizácia patrí medzi obľúbené elektrospotrebiče najmä počas letných mesiacov. Spoznajte najčastejšie poruchy, s ktorými sa môžete stretnúť, aby ste nezostali zaskočení. 30. apríl 2022 Tlačové správy

30. apríl 2022

Aj klimatizácia vie mať svoje poruchy. Poznáte tie najčastejšie?

Klimatizácia patrí medzi obľúbené elektrospotrebiče najmä počas letných mesiacov. Spoznajte najčastejšie poruchy, s ktorými sa môžete stretnúť, aby ste nezostali zaskočení.

Zdroj: ZSE

Radi si vychutnávate v pohodlí vášho domova skutočný oddych a teplotnú pohodu? Potom by klimatizácia mala byť určite súčasťou vašej domácnosti, a to najmä počas letných mesiacov. Keď teploty vonku dosahujú svoje maximá a vonku je na nevydržanie, vtedy určite oceníte príjemne vychladený priestor, kde môžete nájsť svoje útočisko. Napriek tomu, že klimatizáciu si spájame s letom, svoje využitie si nájde aj v zime. Vtedy vieme vďaka klimatizácii priestor ľahko, rýchlo a efektívne vyhriať na požadovanú teplotu.

Klimatizácia do bytu, ktorú ste sa rozhodli do svojej domácnosti inštalovať, vyžaduje aj svoju starostlivosť. Mali by ste ju využívať efektívne a starať sa o jej technický stav. Avšak nemusíte sa báť, že sa jedná o niečo zložité. Základnú údržbu zvládne každý, pretože to nie je nič zložité. Efektívne využívanie znamená, že počas regulovania teploty v priestore, by ste mali mať zavreté okná, teplotné rozdiely medzi bežným a klimatizovaným priestorom by nemali byť väčšie ako šesť stupňov a hlavne by ste nemali zanedbávať jej údržbu. Napriek tomu, že vaša klimatizácia do domu či bytu je pravidelne čistená a meníte v nej filtre, môže nastať jej porucha. Predstavíme vám najčastejšie poruchy, s ktorými sa môžete stretnúť.

Najčastejšie poruchy klimatizácií

Neexistuje dokonalý výrobok, ktorý by ani len občasne nepreukázal opotrebovanie alebo určitú poruchu. Klimatizácia do bytu či domu je skvelým pomocníkom, no môže sa stať, že prestane fungovať správne. Dnešné klimatizácie sú vysoko kvalitné a poruchy sa stávajú zriedkavo. V prípade, že u vás takáto situácia nastanem, pomôže vám tím preškolených servisákov. Každý výrobok má zo zákona záruku dva roky, niektoré výrobky sú si tak isté svojou kvalitou, že poskytujú záruku až 6 rokov. Pravidelná údržba pomôže udržiavať vašu klimatizáciu v najlepšom stave.

Zlyhanie jedného z hlavných komponentov

Kompresor a ventilátor môžeme považovať za najdôležitejšie stavebné jednotky. Je dôležité, aby bol kompresor dostatočne namazaný olejom, inak môže nastať porucha. Vy ako laik len ťažko posúdite či je množstvo maziva dostatočné, preto je dôležité zavolať špecialistov. Prvotným znakom, že s kompresorom nie je niečo v poriadku, je nadmerný hluk, ktorý ste doteraz nepoznali.

Termostat

Za poruchou termostatu vie byť viacero problémov. Môže sa jednať o zlyhanie senzoru teploty, zanesenie určitých častí alebo zlyhanie akumulátora. Najčastie ale ide o ukazovanie rozdielnej teploty, ako je tá skutočná. Nie je to tak závažná chyba ako porucha kompresoru, klimatizácia naďalej funguje, akurát sa môže stať, že vašu miestnosť prechladzujete, pretože nepoznáte skutočnú teplotu miestnosti. V nadmerne vychladenej domácnosti môžete ľahko prísť k prechladnutiu a iným zdravotným problémom a preto by ste sa mali obrátiť na tím odborníkov.

Tečenie klimatizácie

Je dôležité, aby vaša klimatizácia bola pravidelne čistená, inak môže dôjsť k jej zaneseniu a následne k pretekaniu. Pokiaľ vaša klimatizácia začala pretekať, určite sa obráťte na odborníka a do opráv sa nepúšťajte sami. V tomto prípade odporúčame klimatizáciu odstaviť a nepoužívať a počkať na autorizovaný servis.

Aby vaša klimatizácia do bytu bola čo najefektívnejšia a vy ste boli čo najviac spokojní, je dôležité sa o klimatizáciu starať a pravidelne ju čistiť. Nepodceňujte jej správnu inštaláciu a pri vyhrievaní či ochladzovaní priestoru jednajte s rozumom. Nepreťažujte systém nadmerne a dodržujte odporúčané teplotné rozdiely. Čím lepšie sa budete o klimatizáciu starať, tým dlhšie vydrží bez porúch.

