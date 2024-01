24. január 2024 Rastislav Búgel Futbal Kmotrík reaguje na LYNČ po zápase s Dinamom Moskva: Slovan vydal OFICIÁLNE stanovisko Generálny riaditeľ futbalového Slovana uviedol, že oni na rozdiel od kritikov reálne pomáhajú. Klub odsúdil aj napadnutie Ukrajiny Ruskom.

Futbalový Slovan Bratislava sa pripravuje na sústredení v Katare. V pláne mal tri prípravné stretnutia. Hneď na úvod si zmeral sily s ruským celkom Dinamo Moskva. V ňom napokon Slovan tesne prehral (1:2).

Slavia „prípravák“ zrušila

Na slovenského ligového zástupcu sa okamžite strhla vlna kritiky. Zašlo to až tak ďaleko, že český klub SK Slavia Praha napokon zrušil plánovaný prípravný zápas, ktorý bol na programe 4. februára. „Klub neplánuje prípravné stretnutie s ŠK Slovan Bratislava,“ napísal klub na Twitter.

Situáciu využil iný slovenský klub – FC ViOn Zlaté Moravce, ktorý si napokon s českým tímom „prípravák“ zahrá. „Výťažok zo zápasu bude venovaný na podporu Ukrajiny,“ informoval ViOn.

„Po ukončení diskusie so Slovanom sme mali nových záujemcov z radov ligových klubov Rakúska, Poľska aj Českej republiky. Ponuka od FC ViOn má však ďaleko hlbší rozmer. Majiteľ má rovnaké postoje voči Ukrajine ako my, CEO nás sleduje a občas jazdí na zápasy do Edenu a trénerom je bývalý hráč Slavie Michal Hipp. Bude to priateľský zápas so všetkým, čo k tomu patrí a pre dobrú vec,“ uviedol Jakub Splavec zo Slavie.

Vydali oficiálne stanovisko

Slovan Bratislava okamžite zareagoval na situáciu so zápasom proti Dinamu Moskva. Klub v oficiálnom stanovisku uviedol, že odsudzuje akékoľvek násilie, vojnový konflikt kdekoľvek na svete či napadnutie jedného štátu druhým, vrátane Ukrajiny Ruskom. Uviedol, že všetci v klube si želajú mier.

„Ohradzujeme sa voči tvrdeniam a komentárom, že by sme odohratím tohto prípravného zápasu v Katare chceli akokoľvek legitimizovať vojenský konflikt. Sme proti akejkoľvek vojne a mrzí nás negatívna odozva, ktorá sa vzniesla počas uplynulých dvoch dní,“ vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Pripomenul pomoc, ktorú klub poskytol

Šéf bratislavského klubu pripomína, že klub je dlhodobo aktívny v rôznych charitatívnych akciách a pomohol aj ľuďom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine.

"Spoločne so skupinou Grafobal Group sme pomohli aj Ukrajine a ľuďom, ktorí museli kvôli vojne opustiť svoje domovy. Bezmála rok sme poskytovali ubytovanie pre utečencov v kapacite 200 postelí. Toto ubytovanie malo pôvodne slúžiť krátkodobo pre nárazové príchody, ale izby boli obsadené stále, väčšinou rodinami, mnohé u nás zostali dlhodobo. Skupina Grafobal v čase po vypuknutí vojny zamestnala 70 Ukrajincov, poskytla im ubytovanie, a naďalej zamestnáva viac než polovicu z uvedeného počtu. Spoločnosť GGT venovala Ukrajine humanitárnu pomoc vo výške viac než 100-tisíc eur. Pre utečencov pred vojnou sme zabezpečovali pitný režim na hraniciach v podobe minerálok Lucka a 5000 balíčkov s potravinami a hygienickými potrebami pre matky s deťmi. Na rozdiel od kritikov a tých, ktorí nás súdia, aj reálne pomáhame,“ hovorí generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml., podľa ktorého by mal šport spájať a nie rozdeľovať.

Nemôžu za to, odkiaľ pochádzajú

„Vojna prebieha na viacerých miestach na svete a športovci nemôžu za to, odkiaľ pochádzajú. Nemali by byť diskriminovaní za to, kde sa narodili. Nebudeme ich odsudzovať či diskriminovať na základe národnosti alebo pôvodu, a tento postoj nebudeme ani do budúcna meniť. Pre príklady nemusíme chodiť až tak ďaleko. Aj na Slovensku pôsobia ruskí hokejisti. Rovnako hokejisti z Ruska hrajú bez obmedzení v NHL, tenisti a tenistky nastupujú na turnajoch, čo je správne, žiaden športovec by nemal byť diskriminovaný, pokiaľ neporušuje pravidlá. Odmietame teda tento mediálny lynč,“ dodal generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava.

Hľadali čo najlepších súperov

Kmotrík mladší prezradil, že sústredením v Katare chceli hráčom a trénerovi dopriať kvalitné podmienky. Tie tam podľa neho aj našli. Slovan od agentúry dostal zoznam klubov, ktoré majú tiež v rovnakom čase sústredenie v Katare. Realizačný tím na čele s hlavným trénerom napokon vybral súperov na prípravné zápasy aj na základe náročnosti a kvality, aby tím čo najlepšie preverili pred štartom jarnej časti domácej súťaže.

"Preto bolo naším zámerom odohrať v Katare zápasy s čo najlepšími súpermi, to je celé. Neporušili sme tým žiadne pravidlá ani reglementy, odohrali sme legitímny prípravný duel, a za naším rozhodnutím si stojíme. Je nám veľmi ľúto, čo všetko sa okolo tohto zápasu strhlo, zvlášť v zmysle vyššie uvedených skutkov, ktorými sme konkrétne pomohli nielen v prípade pomoci Ukrajine,“ doplnil generálny riaditeľ klubu v oficiálnom stanovisku.

