12. január 2024 Rastislav Búgel Futbal Futbalista Vladimír Weiss je ROZVEDENÝ: Tajiť sa mu to darilo dlhé mesiace Už niekoľko mesiacov je manželstvo známeho futbalistu Vladimíra Weissa mladšieho minulosťou. Ako dlho sa mu to darilo tajiť?

10 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovenský futbalista Vladimír Weiss mladší najnovšie opäť šokoval verejnosť. Nejde však o žiadnu aféru. V jeho živote nastal radikálny zlom.

Ako priznal pre Nový Čas, jeho takmer desaťročné manželstvo je minulosťou!

Rozvod tajil

34-ročný futbalista sa mal s manželkou Martinou (30) rozviesť ešte v minulom roku.

„Rozvedení sme od mája minulého roka,“ priznal pre Nový Čas Vladimír Weiss mladší.

Dôvodom mali byť "vzájomné nezhody a odlišné názory a postoje k určitým životným výzvam.“ Futbalista zároveň poprel, že by za rozpadom manželstva bol ešte niekto tretí. "Nie! Boli tam iné dôvody, ktoré navždy zostanú medzi nami a boli by sme radi, keby to aj médiá rešpektovali najmä kvôli našim deťom,“ vyjadril sa Weiss.

Vychovávali dve deti

Pár si svoje „áno“ povedal vo vianočnom čase v roku 2013. Svadba to bola veľkolepá. Konala sa v priestoroch krásneho kaštieľa v Oponiciach.

Pár spolu vychovával Michala (11), ktorého mala Martina z predošlého vzťahu. V roku 2014 sa im narodila spoločná dcéra Viktória (9).

„Syn aj dcéra sú v starostlivosti matky, ale, samozrejme, so mnou trávia čas vždy, keď je to možné. Na tomto sme boli s Martinou, rovnako ako na vyrovnaní BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, pozn. redakcie), vopred dohodnutí, dodal futbalista.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

10 Galéria

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Dnes24.sk