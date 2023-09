Zdroj: Dnes24.sk Kňaz ŠOKOVAL veriacich: V kostole postavil VÝČAP na pivo! Časť veriacich zažila poriadny šok. Po príchode do kostola uvideli bar s výčapom, ktorý tam postavil miestny kňaz. 26. september 2023 Zo zahraničia

26. september 2023 Zo zahraničia Kňaz ŠOKOVAL veriacich: V kostole postavil VÝČAP na pivo! Časť veriacich zažila poriadny šok. Po príchode do kostola uvideli bar s výčapom, ktorý tam postavil miestny kňaz.

Veriaci po príchode do chrámu neverili vlastným očiam. Kňaz v anglickom meste St Ives postavil priamo v kostole drevený barový pult s dvoma výčapnými zariadeniami na pivo. Informoval o tom portál itv.com.

Pivo v kostole

Kňaz tak chcel vyhovieť návštevníkom festivalu, ktorý sa v meste koná každoročne počas septembra. Keby zavítali do kostola, mohli by si kúpiť zlatistý mok.

Dvojtýždňový festival je oslavou hudby a umenia a priláka tisíce návštevníkov.

Hovoria o znesvätení!

Krok kňaza sa však nestretol s pochopením veriacich. Dlhoroční členovia miestnej komunity dokonca hovoria o znesvätení 600-ročného chrámu. „Musím čo najdôraznejšie protestovať proti umiestneniu baru na predaj piva v blízkosti hlavného oltára a najposvätnejších častí nášho kostola,“ nechal sa počuť Barry Lewis.

Slová ťažko hľadala aj turistka Angela Homer, ktorá mesto navštevuje už viac ako 30 rokov. „Je to krásny kostol, ale bola som dosť šokovaná, keď som tam uvidela bar. No hneď mi napadlo, že to možno povzbudí viac ľudí, aby ho navštívili. Ktovie,“ povedala.

Ochutnajú pivo a vrátia sa?

Reverend Nick Widdows však svoje rozhodnutie obhajuje. Tvrdí, že ide len o dočasné riešenie: „Chceme, aby ľudia prišli a strávili tu príjemné chvíle. Množstvo ľudí do kostola vôbec nechodí. Ak prídu a zabavia sa počas festivalu, tak ktovie, možno prídu aj niekedy inokedy.“

Foto: ilustračné

