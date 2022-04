3 Galéria Zdroj: Ikar KNIŽNÝ TIP: Vražda, únos, atentát... Nadupaný špionážny triler Angličan Angličan je mnohovrstevný triler, šikovne napísaný a evidentne človekom, ktorý sa vyzná, má backround, znalosti o zbraniach, bojových operáciách, aj o pozadí tajných služieb. Dnes o 20:24 Tlačové správy

KNIŽNÝ TIP: Vražda, únos, atentát... Nadupaný špionážny triler Angličan Angličan je mnohovrstevný triler, šikovne napísaný a evidentne človekom, ktorý sa vyzná, má backround, znalosti o zbraniach, bojových operáciách, aj o pozadí tajných služieb.

Ak máte chuť na poriadny špionážny triler, plný akcie a zvratov, odporúčame novinku Angličan. Perfektne napísaný triler. Inteligentný a vzrušujúci. A tiež uveriteľný, keďže autor je bývalým vojakom.

Tajná vojna na púštnej hranici Mali a Alžírska. Vražda a únos západného Londýna. Atentát na policajných dôstojníkov ruskou mafiou…

Napätie do poslednej chvíle

Pred šiestimi rokmi bojoval Dan Raglan ako vojak francúzskej cudzineckej légie v púšti na hranici Mali a Alžírska. Elitná prepadová jednotka, ktorej velil, sa vplyvom protichodných informácií od konkurenčných spravodajských služieb dostala pod ťažkú paľbu. Raglan utŕžil vážne zranenie, a tým sa vojna preňho skončila. No dozvuky bojov pocítil celý svet. V Moskve zastrelí ruská mafia štyroch kriminalistov, na predmestí západného Londýna dôjde k úkladnej vražde aj únosu a dlhoročná operácia spravodajskej služby MI6 je vážne ohrozená.

Len Raglan dokáže oslobodiť muža, ktorého tajomstvo by mohlo zapríčiniť smrť mnohých. Pri plnení úlohy sa dostane do neslávne známeho ruského trestaneckého tábora č. 74, nazývaného Biely orol. Leží asi šesťsto kilometrov na sever od Jekaterinburgu v Sverdlovskej oblasti Ruskej federácie. Svoj trest si v tomto mrazivom očistci, kde vládnu smrť a zákon pomsty, odpykávajú tí najhorší zločinci. No Raglan neprišiel len splniť misiu, hľadá tiež únik pred následkami vlastných činov.

Ako však preniknúť do objektu s najprísnejšou ochranou uprostred zamrznutej krajiny? A ako sa z neho potom dostať?

Angličan je mnohovrstevný triler, šikovne napísaný a evidentne človekom, ktorý sa vyzná, má backround, znalosti o zbraniach, bojových operáciách, aj o pozadí tajných služieb. Triler má spád, dynamiku, niekedy síce prídu zdĺhavejšie popisy menších operácií, ale práve tam sa ukazuje autentickosť príbehu, jeho „reálnosť“. Nechýbajú akčné a bojové scény, aj dve obľúbené postavy, ktoré zomrú… Do toho politika, intrigy, špionáž, spolupráca ruských, britských agentov…

Nalaďte sa na strhujúci príbeh a vypočujte si úryvok TU. Z knihy číta Kamil Mikulčík.

David Gilman

Vyskúšal rozmanité povolania a žil na rôznych miestach po celom svete. Bývalý požiarnik, profesionálny fotograf, vojak a televízny scenárista napísal prvý príbeh ako šesťročný, no k písaniu sa naplno vrátil až o dvadsaťpäť rokov neskôr.

Je autorom oceňovanej historickej série Master of War, dvoch samostatných románov pre dospelých a knihy Monkey and me pre mladšie deti.

Angličan je prvou časťou napínavej špionážnej série o osudoch bývalého príslušníka francúzskej cudzineckej légie, ktorá vychádza vo vydavateľstve Ikar. V súčasnosti David žije v Devonshire s manželkou Suzy Chiazzariovou.

