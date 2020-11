25. november 2020 Politika Koaličná rada sa netradične odohrala pri lôžku Borisa Kollára. Platí však zákaz návštev

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) tvrdí, že na stretnutie pozval koaličných partnerov Kollár, ktorý to mal ošetrené a vybavené.

O tom, že sa koaličná rada uskutočnila pri hospitalizovanom predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina), viacerí ministri nevedia.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v stredu pred rokovaním vlády uviedol, že sa k tomu nevie vyjadriť a pripomenul, že návštevy v nemocniciach sú zakázané. V tejto súvislosti sa chce porozprávať s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO).

Pýtajte sa Kollára

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) tvrdí, že na stretnutie pozval koaličných partnerov Kollár, ktorý to mal ošetrené a vybavené. „Je potrebné sa pýtať jeho,“ povedal Sulík. Ako dodal, bolo to konštruktívne rozhodnutie.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) poznamenal, že to bolo asi nevyhnutné stretnutie. Tvrdí, že keď potrebujete s koaličným partnerom rokovať a on je pripútaný k nemocničnému lôžku, tak by to asi zvážil, aj napriek zákazu návštev.

Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že má informácie o tom, že Kollár má samostatný vchod aj režim. „Boli dodržané všetky pravidlá v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia,“ povedal minister školstva.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) potvrdil, že predseda parlamentu má samostatný vchod. Myslí si, že keď sa predsedovia koaličných strán potrebovali stretnúť, tak by mali mať vytvorený priestor.

Nutné prekročenie pravidiel

„Táto vec je pre mňa novinka. Ani neviem, že k niečomu takému došlo,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Ako členka vlády povedala, že niektoré veci sú také dôležité, že je nutné ako keby prekročiť pravidlá, ktoré sú. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) tiež o tomto koaličnom stretnutí nevedel.

„Pokiaľ je jeden z koaličných partnerov vážne chorý a nateraz je imobilný, tak som rád, že našli cestu, ako to zabezpečiť,“ skonštatoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Poukázal na to, že Nemocnica sv. Michala je určená pre najvyšších ústavných činiteľov, preto má špeciálny režim a samostatný vchod pre činiteľov.

Zdroj: TASR