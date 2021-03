Zdroj: TASR/Martin Baumann Koaličné strany budú ďalej rokovať: Prioritou je rekonštrukcia vlády Koaličné strany majú za sebou prvé kolo rokovaní o prípadnej rekonštrukcii vlády. Predstavitelia strán sa zhodli, že nechcú predčasné voľby. 3. marec 2021 Politika

3. marec 2021 Politika Koaličné strany budú ďalej rokovať: Prioritou je rekonštrukcia vlády Koaličné strany majú za sebou prvé kolo rokovaní o prípadnej rekonštrukcii vlády. Predstavitelia strán sa zhodli, že nechcú predčasné voľby.

Vládna koalícia bude ďalej rokovať, debate o rekonštrukcii vlády je predbežne naklonené aj hnutie Sme rodina. To má rokovať na predsedníctve budúcu stredu (10. 3.). Tému rekonštrukcie vlády otvorili strany SaS a Za ľudí. Koaliční partneri sa zhodujú, že nechcú predčasné voľby.

Rekonštrukcia vlády

„Sme predbežne prístupní k rokovaniu o nejakej forme rekonštrukcie vlády. Rozhodne nie sme za jej položenie alebo predčasné voľby,“ skonštatoval po koaličnej rade predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. Lídri sa podľa neho nerozprávali, či by mal premiér Igor Matovič (OĽANO) odísť zo svojho postu a kto by ho mohol nahradiť. Matovič bol podľa neho konštruktívny.

Zároveň Kollár nepovedal, či má minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) dôveru Sme rodina. Ak by zlyhal niekto z ministrov Sme rodina, Kollár by podľa jeho slov rozmýšľal o výmene svojich ministrov. S prezidentkou Zuzanou Čaputovou sa neplánuje stretnúť.

Vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová po koaličnej rade povedala, že po roku vlády stoja pred hlbokou sebareflexiou, situácia je podľa nej vážna. Dodala, že rekonštrukcia vlády je na stole. „V záujme partnerov je, aby koalícia vydržala,“ doplnila. V strane Za ľudí boli podľa nej na stole všetky alternatívy aj v súvislosti s rekonštrukciou vlády. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dodala, že ak by to bolo nevyhnutné, môže odísť zo svojho postu.

Chaotické zmeny

SaS chce podľa jej šéfa Richarda Sulíka rekonštrukciu vlády. „Mali by ísť všetky mená na stôl vrátane premiéra. Nijak to nesúvisí s vakcínami,“ skonštatoval. Premiér podľa neho nie je veľmi spôsobilý viesť vládu. Dôvodom pre rekonštrukciu vlády je podľa neho celý rad okolností, mnoho nešťastných vyjadrení či chaotických zmien. „Myslíme si, že by sme mali poctivo a otvorene diskutovať o rekonštrukcii vlády, nie iba o výmene ministra zdravotníctva,“ doplnil Sulík. Ak sa majú rozprávať o výmene Matoviča na poste premiéra, OĽANO má podľa neho svoje ľudské zdroje.

Premiér sa po koaličnej rade pred novinárov nepostavil. Ešte pred ňou vyzval cez médiá Sulíka a Remišovú, aby nepolitikárčili a nevyužívali vakcínu Sputnik V ako zámienku na rozpad vládnej koalície.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR