Kollár nešetril kritikou do vlastných radov: Toto koalícia aktuálne NEZVLÁDA!

Pod zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku sa podpisujú aj spory v koalícii. Skonštatoval to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Okrem sporov to podľa neho boli aj chýbajúce kontroly na štátnych hraniciach či zlyhanie dohľadávania blízkych kontaktov nakazených. Hovoril o tom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Hranice už dávno

Štátna karanténa a kontroly na hraniciach mali byť podľa Kollára zavedené už dávno. „Práve to nám pomohlo zvládnuť prvú vlnu pandémie,“ pripomenul Kollár. V súčasnosti sa podľa neho treba zamerať najmä na dôsledné dodržiavanie COVID automatu a vláda by sa mala sústrediť na očkovanie populácie proti novému koronavírusu. „COVID automat vytvorili odborníci, treba ho dodržiavať a nie ho spochybňovať a vstupovať doň, ako to urobili strany SaS a Za ľudí. Toto aktuálne nezvládame,“ poukázal Kollár.

"V tomto musíme urobiť okamžitú nápravu, aby ľudia včas vedeli, čo a ako sa bude meniť,“ podotkol Kollár.

Zlá komunikácia

Priznal ešte, že koalícia nezvláda komunikáciu opatrení voči verejnosti. Zlyhávajúce trasovanie by mohla podľa neho pomôcť vyriešiť e-karanténa a dodržiavanie COVID automatu. „Koalícia a opozícia by sa mala prestať hádať, viac spolupracovať. Toto hašterenie mi prekáža a povedal som to aj konkrétnym ľuďom,“ zdôraznil. Ide napríklad o konflikt medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS), či medzi europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou (SaS) a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou Remišovou (Za ľudí).

„Nebudem na Facebooku vypisovať statusy na kolegov, ale rok sme boli tichu, no už nebudeme,“ povedal Boris Kollár.

Kto za Matoviča?

Prípadnú výmenu premiéra Igora Matoviča si nevie predstaviť. „Túto funkciu má OĽANO ako najsilnejšia strana v koalícii. V nej by sa museli rozhodnúť. Ak si tam dajú Matoviča, bude Matovič. Ak Joža Pročka, bude on,“ prezradil

