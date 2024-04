9. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Raši oznámil KONIEC Slovensko IT: Firma vytvorila OBROVSKÉ dlhy, no platila si BARBERA Slovensko IT v roku 2020 založila Veronika Remišová. Minister Richard Raši oznámil koniec spoločnosti.

Minister investícií Richard Raši sa postavil pred kamery.

„Dnes sme tu preto, aby sme definitívne vyriešili problém firmy, ktorú vlastnil štát, ktorá vyrobila za svoju činnosť miliónové dlhy, ale napriek tomu si dokázala vyplácať státisícové odmeny a dokonca dokázala platiť barbera v objeme tisíc eur za to, aby chodil zamestnancov do spoločnosti strihať, aj keď mohli robiť home office,“ povedal Raši o spoločnosti Slovensko IT, ktorú v roku 2020 založila Veronika Remišová.

Oznámili to zamestnancom

Raši informoval, že spoločnosť vytvorila kumulovanú stratu viac ako sedem miliónov eur. „Pritom podotýkam, že ide o akciovú spoločnosť, ktorá zo zákona nemôže byť v strate,“ uviedol Richard Raši.

V utorok (9. apríla) informoval o konci spoločnosti Slovensko IT.

„Práve v tejto chvíli komunikuje generálny riaditeľ Olexa v Košiciach so zamestnancami a oznamuje im, že spoločnosť bude končiť svoju činnosť,“ dodal minister.

"Platy v spoločnosti boli vysoko nadštandardné a celkovo sa vedenie spoločnosti nesprávalo hospodárne, medzi čo patria astronomické odmeny, nákupy najdrahších iPhonov alebo párty reproduktora a už úplne nepochopiteľné je, prečo si štátna IT spoločnosť nechala vyrobiť svoj vlastný web za takmer 10-tisíc eur u súkromnej IT firmy,“ upozornil štátny tajomník Ivan Ivančin.

