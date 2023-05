Zdroj: pixabay.com Konečne! Prichádzajú krásne a slnečné dni, teploty sa môžu štverať k TRIDSIATKE Máj sa pomaly kráti, veľa slnečných jarných dní sme si ale zatiaľ neužili. To sa má tento víkend zmeniť. 19. máj 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

19. máj 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Konečne! Prichádzajú krásne a slnečné dni, teploty sa môžu štverať k TRIDSIATKE Máj sa pomaly kráti, veľa slnečných jarných dní sme si ale zatiaľ neužili. To sa má tento víkend zmeniť.

Slovensko niekoľko dní bičoval dážď, platili výstrahy a na Záhorí dokonca zalialo niekoľko úsekov ciest. To sa má ale zmeniť tento víkend.

Prvé tridsiatky?

Ako avizuje portál iMeteo, už v piatok (19. 5.) sa vyjasní a v ďalších dňoch sa začne výrazne otepľovať.

V piatok sa má teplota pohybovať od 16 do 23 °C, no cez víkend už môže byť od 22 do až do 27 °C.

A podobne to bude vyzerať aj začiatkom ďalšieho týždňa. „Numerické modely však avizujú, že budúci týždeň sa môžu vyskytnúť prechodne aj teplejšie dni a teploty by tak mohli atakovať hranicu 30 °C,“ píše iMeteo.

Víkendové búrky

No ako to už býva, k letnému počasiu patria aj búrky. Tie môžu doraziť aj cez víkend, najmä popoludní a prevažne na severe krajiny.

„Počasie sa výraznejšie nezmení ani v priebehu budúceho týždňa. Stále bude prevládať prevažne slnečné a teplé počasie s teplotami od 22 do 29 °C, no popoludní opäť hrozia búrky. Búrky by tak mali byť na programe dňa každý deň,“ uzatvára iMeteo.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk