4. február 2024 Rastislav Búgel Magazín Ona KONIEC na televíznych obrazovkách! Moderátorská hviezda TA3 čaká po štyridsiatke DVOJIČKY Stálica televíznych obrazoviek si nedávno vypočula správu, ktorá ju poriadne zaskočila. Vo veku 44 rokov totiž čaká dvojičky.

Zdroj: Reprofoto TA3

44-ročná Natália Fonód Babincová patrí k najväčším moderátorským hviezdam spravodajskej televízie TA3. Za sebou má bohatú kariéru, keď päť rokov pracovala v spravodajstve televízie Markíza. Posledných 12 rokov ju mohli diváci vídať na obrazovkách TA3, kde dostala na starosť hlavné spravodajské relácie.

Bude trojnásobná mamička

Ako informovala televízia, Natália sa počas tohto týždňa rozlúčila s kolegami. Čaká ju totiž veľká udalosť.

Fonód Babincová, ktorá je mamičkou 6-ročnej dcérky Alexandry, totiž čaká dvojičky!

Poriadne prekvapenie

Správa o tom, že na svet privedie dvojičky, moderátorku poriadne šokovala

„Opýtala som sa pána doktora, máme veľmi pekný vzťah, tak otvorene komunikujeme, tak som sa ho opýtala, že: "Pán doktor, vy si robíte srandu teraz asi zo mňa?“ A on, že: „Nie, nie. Vidím tam dve telíčka.“ Že to budú dvojičky. Ale ja hovorím, že: „Nie, nemali by to byť.“ A tak som sa to snažila racionálne odôvodniť, že nie," priznala Natália Fonód Babincová v relácii TA3.

Moderátorka vysvetľuje, že po štyridsiatke sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa žene narodia dvojičky.

Informácia o tom, že čakajú rovno dve deti, neprekvapila len televíznu hviezdu, ale aj celú jej rodinu. „Zostali bez slov. Dostali pohár vody najskôr, aby bol taký symbolický prípitok a ostali chvíľu bez slov, kým spracovali tú informáciu, ktorú sme im povedali,“ priznáva Natália.

Nechcela riskovať

Dcérka Alexandra sa na súrodencov teší. „Hneď začala počítať a povedala, že budeme celkom slušná rodina. A keďže to budú dievčatká, môj manžel bude kráľ a ako sa na správneho kráľa patrí, bude mať dcéry,“ dodala budúca trojnásobná mamička.

Natália priznala, že rozhodnutie rozlúčiť sa s kolegami, dlho odkladala. „Každá práca, ak ju robíš s láskou, tak ti bude chýbať. Aj mne to tu bude chýbať. Ale som si povedala, že nestojí to za ten risk, pretože je k tomu dôležité postaviť sa naozaj zodpovedne,“ vysvetlila Natália Fonód Babincová.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Queensland Police Service

Zdroj: Dnes24.sk