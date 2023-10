8 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Kontroly na slovenských hraniciach? Sú NEEFEKTÍVNE, hovorí policajný viceprezident Kým na hraničných priechodoch odmietnu vstup len hŕstke migrantov, stovky ďalších zatiaľ prekročia zelenú hranicu. Policajný viceprezident hovorí o neefektívnosti. 18. október 2023 Zo Slovenska

8 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Za viac ako desať dní hraničných kontrol policajti odmietli vstup 73 migrantom. Podľa portálu noviny.sk ide len o zlomok z takmer 3-tisíc migrantov, ktorá sa na Slovensko dostali prekročením zelenej hranice.

Kým ich pár odmietnu, stovky ďalších prekročia hranicu

Na neefektívnosť hraničných kontrol upozornil aj viceprezident Policajného zboru SR Damián Imre.

„Od zavedenia hraničných kontrol sme celkovo odmietli vstup asi 73 migrantom, ktorí boli zachytení na hraničných priechodoch, a my to vyhodnocujeme ako neefektívne opatrenie, vzhľadom aj na to, že za minulý týždeň sme mali celkový záchyt viac ako 1 600,“ uviedol Imre.

Vrátia sa z Maďarska

Portál pripomína, že len v Nitrianskom kraji v nedeľu (15. októbra) zachytili vyše 250 migrantov, pričom v porovnaní s počtami počas leta ide len o minimálne zníženie. Tisíce migrantov si totiž na vstup na naše územie vyberajú zelenú hranicu, cez ktorú sa k nám dostanú z Maďarska.

„Prevádzači sa nechcú nechať prichytiť pri prevádzaní a tým inštruujú migrantov, aby vystúpili z vozidla pred hraničnou kontrolou, tie čísla už klesajú, ale skôr je to dôsledkom počasia a iných faktorov,“ prezradil Damián Imre.

Mierny pokles migrantov je podľa ministerstva vnútra možné pripísať aj zavedeniu hraničných kontrol v iných štátoch. Pokiaľ nelegálny migrant zablúdi na hraničný priechod, môžu mu odoprieť vstup. A tu podľa Imreho nastáva problém: „Oni sa otočia, odpochodujú do Maďarska a potom sa objavia vo vnútrozemí našom.“

