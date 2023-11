Košičan Erik Černák o novej sezóne v NHL: Zatiaľ je to super! Čo šampionát v Česku?

26-ročný rodák z Košíc hráva v prvej obrannej dvojici v tíme Tampa Bay Lightning. Patrí medzi Slovákov, ktorí sa úspešne presadili v najlepšej hokejovej lige sveta.

„Veľmi dobre. Zatiaľ hrám v prvom obrannom páre s Victorom Hedmanom. Darí sa nám, posledné zápasy aj bodujeme a hráme dosť veľa minút, či už päť na päť, proti najlepším formáciám alebo v oslabeniach. Zatiaľ je to super, stačí pokračovať vo výkonoch,” uviedol v rozhovore pre portál Šport.sk.

Otázka padla aj na najbližší svetový šampionát, ktorý sa uskutoční v Česku. Prišiel by v prípade, že by jeho Tampa vypadla z bojov o Stanley Cup?

„Je to skoro ako domáci šampionát. Aj keď je to ďaleko, ja osobne sa na to tak nepozerám, sústredím sa najmä na súčasnosť. A potom uvidíme, čo bude,” zareagoval.