Zdroj: FB Miroslav Ťahla Košičanom nechýba predvolebný HUMOR: Nechaj tak, ja už dokončím, odkazuje Lesňák Polačekovi Kampaň môže byť i vtipná. Na predvolebný bilbord súčasného primátora Košíc Jaroslava Polačeka reaguje i kandidát Milan Lesňák. Keď sme sa vybrali bilbord pohľadať, neuspeli sme. Prečo ho ani vy nikde nenájdete? 5. október 2022 Eva Mikulová Správy Komunálne voľby

5. október 2022 Eva Mikulová Správy Komunálne voľby Košičanom nechýba predvolebný HUMOR: Nechaj tak, ja už dokončím, odkazuje Lesňák Polačekovi Kampaň môže byť i vtipná. Na predvolebný bilbord súčasného primátora Košíc Jaroslava Polačeka reaguje i kandidát Milan Lesňák. Keď sme sa vybrali bilbord pohľadať, neuspeli sme. Prečo ho ani vy nikde nenájdete?

Zdroj: FB Miroslav Ťahla

Takmer ako naozaj! Dva bilbordy, dvaja súperi, dve rozličné posolstvá. Túto fotku s napohľad dvoma susediacimi bilbordmi protikandidátov na post primátora v skutočnosti nikde v Košiciach neuvidíte. Existujú len na sociálnych sieťach.

Terajší primátor Jaroslav Polaček má toho na stole zrejme ešte dosť. Košičanom a voličom pripomína, že by rád dokončil to, čo začal.

Oponuje mu jeden z protikandidátov Milan Lesňák a chce jeho prácu dokončiť. Aspoň tak vyznieva jeho odkaz.

Virálna kampaň

Na primátorské kreslo v Košiciach má zálusk až osem kandidátov, predvolebná kampaň je tak pestrá, intenzívna a stupňuje sa.

Dôležitou súčasťou volebného zápasu sú bilbordy i sociálne siete a práve na nich sa objavila fotka dvoch tvárí, ktoré evokujú vzájomnú „komunikáciu“.

„Je to len koláž a poslal nám ju náš priaznivec,“ vysvetlil pre Košice24 Milan Lesňák a dodal: „Myšlienka sa nám zapáčila a tak sme fotku zdieľali, až sa z toho stal virál,“ priznáva Lesňák, ktorý zrejme ani netušil, že niekto kreatívny sa mu postará aj o takéto vtipné promo so slovnou hračkou.

Vtipná fotka však tiež automaticky evokuje dôležitú otázku:

Keďže voľby sú už za rohom, Košičania 29. októbra rozhodnú, či nechajú Polačeka dokončiť, čo začal, alebo to zaňho urobí Lesňák. Možnosťou je i to, že voliči tak zamiešajú karty, že to bude niekto zo šiestich zvyšných kandidátov.

Zdroj: Dnes24.sk