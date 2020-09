7. september 2020 ELA Zo Slovenska Zľahčoval koronavírus, teraz je v karanténe! Kotleba sedí po návrate z Čiernej Hory doma

Poslanec ĽSNS Eduard Kočiš mal v auguste pozitívny test na koronavírus. Napriek tomu kotlebovci situáciu okolo Covid-19 zľahčujú. Dnes sedí v povinnej karanténe aj samotný šéf ĽSNS.

Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda ĽSNS Marian Kotleba je v povinnej karanténe. Vrátil sa z Čiernej Hory, ktorá je zaradená medzi rizikové krajiny. Pre TASR to potvrdil hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica, upozornil na to portál aktuality.sk.

Odmietli rúška

Kotleba sa mal v utorok 8. septembra postaviť pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v kauze šekov na 1 488 eur. Podľa portálu aktuality.sk mal súdu poslať ospravedlnenie.

Začiatkom septembra poslanci Kotlebovej strany vzbudili pozornosť tým, že si v rokovacej sále parlamentu odmietli nasadiť rúška.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ich menovite upozornil a chcel ich vykázať zo sály. „Kto má odvahu, dajte dole rúška!“ ozývalo sa rokovacou sálou. Kollár následne prerušil schôdzu a zvolal rokovanie poslaneckého grémia.

„Nie ste na dedinskej zábave, správajte sa ako poslanci,“ napomenul Kollár poslancov, ktorí sa začali v pléne prekrikovať po tom, ako ich upozornil, že si majú nasadiť rúška.

Zľahčoval koronavírus

Odkedy sa pandémia dostala aj na Slovensko, Marian Kotleba sa „odborne“ vyjadroval k tejto téme vo viacerých videách. Za jedno z nich bolo na neho podané trestné oznámenie pre šírenie poplašnej správy. Koronavírus je podľa Kotlebu následok masovej imigrácie a prišiel čas zatvoriť hranice.

„Po Európe behajú imigranti, ktorí neprešli žiadnou kontrolou a z ktorých mnohí sem práve ten koronavírus doniesli. A my sa tu ideme obmedzovať, my si tu ideme povinne umývať ruky a dávať do karantény našich vlastných občanov, ale necháme sem tých cudzincov ďalej prúdiť, necháme sa stále nimi ďalej a ďalej zaplavovať. Takto to jednoducho ďalej nemôže ísť!,“ uviedol Kotleba v jednom z videí.

Hnusná handra

Kotlebov poslanec Milan Mazurek (ĽSNS) odmieta nosiť rúško, lebo si nebude „ničiť zdravie tou hnusnou handrou a dýchať vysoké koncentrácie vlastného CO2“.

Kým celé Slovensko rešpektuje hygienické opatrenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva, odsúdený extrémista a poslanec kotlebovcov Milan Mazurek sa sťažoval na sociálnej sieti. Podelil sa aj príbehom o tom, ako sa zachoval v popradskej pobočke VÚB banky, keď si odmietol dať rúško.

„Dnes som bol vyhodený z VUB banky v Poprade, lebo som si odmietol dať náhubok. Na otázku, či aj človek s astmou by musel mať vo VUB banke náhubok, mi bolo odpovedané áno,“ napísal koncom júla Mazurek na sociálnej sieti.

Podobne sa na sociálnej sieti vyjadril aj predseda strany Marian Kotleba, keď povedal, že dýchaním cez rúško otravujeme svoj organizmus oxidom uhličitým.

Poslanec Národnej rady za opozičnú ĽSNS Eduard Kočiš mal pozitívny test na nový koronavírus v polovici augusta. Podľa portálu TVnoviny.sk sa Kočiš nakazil spolu s rodinou na dovolenke v Bulharsku. Koronavírus mala aj jeho manželka a dcéra.

