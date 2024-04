17. apríl 2024 Rastislav Búgel Kultúra Kramár si už odniesol dcérku z pôrodnice domov: Prezradil, aký OTEC z neho bude Herec Maroš Kramár sa stal pred týždňom opäť otcom. Prezradil, aký otec z neho v tomto prípade bude.

Už je to takmer týždeň od momentu, čo sa 64-ročný herec Maroš Kramár stal štvornásobným otcom. Vo štvrtok (11. apríla) mu jeho partnerka Ina Oravcová (38) priviedla na svet dcérku Riju.

Už ich má doma

"Je to zázrak prírody. Opäť sa stal. V mojom živote už štvrtý raz. Je to krásna vec. Je to súkromná vec. Veľmi sa tešíme. Aj moje deti sa tešia. Moja dcéra dostala meno Rija. Znamená to nádej. Pretože nádej umiera posledná,“ uviedol vtedy pre Čas.sk.

Šťastný herec si priateľku spolu s dcérkou odviezol domov z nemocnice v pondelok krátko po poludní.

Takýto tatino z neho bude

Aj keď Kramár už nie je žiadny mladík, z nového potomka má neuveriteľnú radosť. Prezradil, aký otec z neho bude.

„Dôležité je, že to zvládame. Ja budem tatino, ktorý chodí okolo, teší sa, hrá sa a zabezpečuje to finančne,“ povedal Kramár pre server Topky.sk s tým, že „tatovia“ sú na to, aby deti rozmaznávali, hrali sa s nimi a išli im príkladom.

Herec priznal, že s prebaľovaním pomáhal ešte pri prvej dcére Tamarke, no synov už moc neprebaľoval. Keďže je pracovne často na cestách, prebaľovanie pravdepodobne nehrozí ani v prípade najnovšieho prírastku do rodiny.

Čo odkazuje „hejterom“?

Maroš Kramár reagoval aj na vlnu urážok, ktorá sa po prevalení veľkej novinky v jeho živote strhla na sociálnych sieťach. Väčšina neprajníkov totiž narážala na to, že nepatrí medzi najmladších.

„Samozrejme, že ja si to uvedomujem, že už mám svoj vek. Ale moja partnerka chcela mať dieťa, tak prečo by som jej to neumožnil, keď to ešte zvládame a máme na to hlavne?“ pýta sa herec.

Zdá sa, že jeho tri staršie deti zobrali veľkú novinu s ľahkosťou. „Moje deti sa tešia z toho, už boli aj v pôrodnici sa pozrieť na ňu, sú úplne super," dodal.

