6 Galéria Zdroj: Vanessa Gáborová Krásna Vanessa ide do Miss Slovensko s jasným CIEĽOM: Búrať predsudky voči Rómom! Dvadsaťročná študentka a aktivistka Vanessa je finalistkou súťaže krásy. Nevenuje sa však len zovňajšku. Chce búrať predsudky a pomáhať. 12. február 2023 Magazín Ona

12. február 2023 Magazín Ona Krásna Vanessa ide do Miss Slovensko s jasným CIEĽOM: Búrať predsudky voči Rómom! Dvadsaťročná študentka a aktivistka Vanessa je finalistkou súťaže krásy. Nevenuje sa však len zovňajšku. Chce búrať predsudky a pomáhať.

6 Galéria Zdroj: Vanessa Gáborová

Do finálovej dvanástky tohto ročníka Miss Slovensko postúpila aj študentka UKF v Nitre Vanessa Gáborová z obce Dolná Krupá. V Nitre študuje druhý rok odbor sociálna práca na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.

Má dvadsať rokov a už popri štúdiu sa angažuje aj ako aktivistka. „Som členkou Roma Youth Leadership Academy, kde práve pripravujeme tretí Kongres mladých Rómov a Rómok. Táto udalosť bude bežať pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,“ prezradila nám Vanessa.

Pomáha a motivuje

Sama sa otvorene hlási k rómskej komunite a práve v tomto smere presne vie, čo chce zmeniť.

„Mojou snahou je vyvrátiť stereotypy voči nám Rómom, motivujem ďalších mladých k štúdiu, materiálne sa snažíme pomáhať ľuďom zo sociálne slabších rodín, a v týchto dňoch chceme obdarovať spolu s priateľom jednu našu spolužiačku a ďalšie mladé dievča s finančným darom na ich liečbu, nakoľko majú ťažké zdravotné problémy,“ priblížila finalistka Miss Slovensko.

Ako prezradila v rozhovore, najviac je na ňu pyšný jej priateľ a rodina. Predtým ako postúpila do finále, ju však čakala ešte jedna krásna životná udalosť, zásnuby. A nie hocikde. Viac sa dočítate v rozhovore.

Nedávno ste sa zasnúbili. Bolo to prekvapenie?

Zásnuby sme mali 17. januára na mojej vysnívanej dovolenke v Dubaji. Bolo to pár dní pred semifinále, ktoré sa konalo 26. januára. Vtedy som ešte nevedela, či stihnem poslať svoju videovizitku, nakoľko som ju natáčala posledný deň na dovolenke. Vôbec som to netušila, do poslednej sekundy, vlastne ešte ani potom. Doplo mi to až vtedy, keď si už priateľ kľakol na kolená.

Do tohto ročníka sa prihlásilo 1 175 dievčat. Aký je to pocit byť vo finálovej dvanástke?

Byť vo finále Miss Slovensko je úžasný pocit, a to nie kvôli tomu, že by som sa porovnávala s dievčatami, ktorým sa to nepodarilo. Myslím si, že každá žena je svojím spôsobom krásna. Je to úžasný pocit aj kvôli tomu, že môžem byť inšpiráciou pre mnoho ľudí.

Privítali ste zmenu konceptu súťaže, ktorý už nemá pozerať len na vonkajšiu krásu žien?

Určite áno, práve táto zmena ma sem doviedla. Aj vďaka tejto zmene sa každá z nás môže cítiť pekná.

Čo sa porote páčilo najviac na vás?

To je skôr otázka na porotu, ako na mňa. Ale myslím si, že moja otvorenosť a prirodzenosť.

Na čo sa v rámci súťaže Miss Slovensko najviac tešíte a aké máte ciele?

Najviac sa teším na možnosť zviditeľniť sa a šíriť to, čo je pre mňa veľmi dôležité. Vďaka Miss SR môj hlas bude viac počuť a verím v to, že to bude prínosom pre našu spoločnosť. Ale samozrejme, teším sa aj na sústredenie v Ománe, už to dlhšie máme so snúbencom na našom cestovateľskom zozname.

Vanessa bude vo finále súťažiť s číslom 6. Viac fotografií sympatickej a cieľavedomej študentky nájdete v priloženej galérii!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk