Krik, vulgarizmy a nakoniec smrť pacienta: ŠOKUJÚCI prístup lekára záchranky pobúril Slovákov Sociálnymi sieťami sa šíri opis zásahu zdravotníkov s množstvom hrozivých detailov. Na prípad reagovali aj samotní záchranári.

Emotívny opis dramatického zásahu na jednej z bratislavských čerpacích staníc rozhneval mnohých Slovákov. Zverejnila ho dcéra zamestnankyne pumpy prostredníctvom facebookovej stránky Nekŕmte nás odpadom. K zásahu záchranárov, ktorý mal skončiť smrťou pacienta, došlo vo štvrtok (10. 2.) na Vajnorskej ulici.

Prišiel si len po noviny

Ako opisuje dcéra pumpárky, pán, ktorý potreboval pomoc zdravotníkov, je stálym zákazníkom. Každé ráno si kúpi noviny, s úsmevom pozdraví personál a odíde. Tak tomu bolo aj v osudný deň. Pán si s novinami sadol do auta, vtedy však začala dráma.

Pumpárky, ktoré sa práve striedali na smene, najprv počuli hlasné trúbenie. Nevenovali mu pozornosť, keďže pumpa je na rušnej ulici a hluk tu nie je ničím výnimočným. Ako sa však ukázalo, trúbil práve spomínaný zákazník, ktorý chcel na seba upozorniť, pretože mu v aute prišlo zle. Zamestnankyne pumpy začali konať.

„Prišlo mu veľmi zle, nevedel z auta vystúpiť, tak trúbil. Baby mu okamžite poskytli prvú pomoc, pán bol úplne mimo, zaliaty potom, ledva rozprával, tak sa volala sanitka,“ opisuje dcéra pumpárky a prechádza rovno k incidentu, ktorý jej tak zdvihol žlč: „Zo sanitky vystúpil totálne arogantný doktor, ktorého týmto pozdravujem a dúfam, ozaj silno dúfam, že mu za toto správanie, ktoré opíšem v najbližších riadkoch vezmú aj rodný list!“

Šokujúci prístup lekára?

Celá dráma údajne začala vo chvíli, keď pán na výzvu lekára nevedel vystúpiť z auta. Ten ho mal podľa autorky príspevku z auta doslova vytiahnuť za bundu a nútiť ho, aby prešiel do sanitky pešo.

„A keď videli, že nevládze, tak ho chytili, aby sa nepovedalo, pod pazuchami, a vliekli ho do sanitky. Pan opretý o nich sa šúchal po kolenách, lebo opakujem!!!! NEVLÁDAL!!!!! Do toho veľaváženému doktorovi zazvonil telefón, s nervami ho vytiahol z vačku, pozrel sa, kto volá a s krikom a krásnym vybraným slovom DO P**E svoj telefón hodil do kríkov,“ stojí v príspevku pumpárkinej dcéry.

Vulgarizmov z úst lekára počas zásahu vraj padalo viac. Mal tiež odmientuť poskytnúť informácie o pacientovi jeho manželke, ktorá mu medzičasom volala a telefón zodvihli zamestnankyne čerpačky. Keď už bol pacient i posádka zdravotníkov v sanitke, konflikt sa ešte vyhrotil.

„Vtom mu pracovníčka pumpy ešte stihla cez otvorené okno sanitky zakričať, že podáva podnet za to, ako sa doktor správal, a on jej nezabudol zakričať naspäť, že je P**A,“ dodáva roztrpčená autora príspevku.

Smutnou bodkou za príbehom je to, že pán, ktorému volali pumpárky sanitku, nakoniec zomrel.

Bratislavská záchranka reaguje

Zásah v zodpovedájúcom čase a na tomto mieste potvrdila aj hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. „Môžem potvrdiť, že sme na základe volania na tiesňovú linku 155 vyslali posádku Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) na pomoc k pacientovi. Podľa volajúcej mal sťažené dýchanie, nevládal hovoriť, ani vystúpiť z auta,“ uviedla.

Na priebeh zásahu, ktorý zverejnila dcéra pumpárky, sme sa pýtali aj priamo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava. „Vzniknutou situáciou sa momentálne zaoberáme a preverujeme všetky skutočnosti týkajúce sa zásahu našej posádky RZP zo dňa 10. 2. 2022 v Bratislave. Vzhľadom na predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov nie sme oprávnení zverejňovať akékoľvek informácie súvisiace so zdravotným stavom pacienta. Ak však naše interné zisťovanie preukáže akékoľvek pochybenie nášho kolegu pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti pacientovi, budeme voči nemu postupovať v súlade s našimi internými predpismi. Radi by sme touto cestou vyjadrili úprimnú sústrasť pozostalým, je nám nesmierne ľúto vzniknutej situácie práve preto, že vyhasol život človeka,“ uviedla pre Dnes24.sk hovorkyňa bratislavskej záchranky Darina Schreková.

