Zdroj: Facebook.com/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko KROMPÁČOM do hlavy: Líder jednej z politických strán si našiel desivý ODKAZ Aj takto sa dá vyjadriť nesúhlas. Žiaľ... Súčasná situácia v našej politike nie je ideálna, no vyjadrovať svoj postoj mimoriadne nevľúdnym spôsobom, je smutné. 31. máj 2023 han Správy Politika

31. máj 2023 han Správy Politika KROMPÁČOM do hlavy: Líder jednej z politických strán si našiel desivý ODKAZ Aj takto sa dá vyjadriť nesúhlas. Žiaľ... Súčasná situácia v našej politike nie je ideálna, no vyjadrovať svoj postoj mimoriadne nevľúdnym spôsobom, je smutné.

V poslednom volebnom prieskume, o ktorom informoval denník Sme, by vyhral Smer-SD (21,3 percent) pred Progresívnym Slovenskom (14,2 percent) a Hlasom-SD (14 percent). No, a práve lídrovi Michalovi Šimečkovi z PS niekto na bilborde vrazil do hlavy krompáč.

„Dostal som odkaz – krompáč do hlavy na bilboarde. Vraj bol úplne nový, zakúpený priamo na túto akciu, fotky mi intenzívne posielajú do schránky a vešajú na siete,“ uviedol k tomu Šimečka na Facebooku.

Aj keď išlo „len“ o bilbord, takéto odkazy sú typické skôr pre prostredie talianskej mafie.

Čo na to politik? „Niečo takéto ma naozaj neodradí. Do politiky som pred piatimi rokmi prišiel preto, aby som menil veci na Slovensku k lepšiemu. Vyhrážky dostávam priebežne, podobne ako iní politici a političky. A hoci táto konkrétna forma je ozaj extrémna, na mojom odhodlaní nič nezmení,“ napísal ku krompáču na bilborde Šimečka.

Vyjadriť nesúhlas sa dá aj inak, čo uvádza Šimečka aj v ďalšom vyjadrení: „Nesúhlas v politike je normálny. Veď preto sme v rôznych stranách. Aj nesúhlasiť sa však dá slušne a vecne. V PS budeme kampaň viesť na odborných témach, o programe pre budúcnosť Slovenska. A k rovnakému postupu vyzývame aj ostatné politické strany.“

Dostal som odkaz - krompáč do hlavy na bilboarde. Vraj bol úplne nový, zakúpený priamo na túto akciu, fotky mi... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Wednesday, May 31, 2023

Zdroj: bratislava.dnes24.sk