Krvilační paraziti na nových adresách + OHNISKÁ kliešťovej encefalitídy

Striehnu na koncoch listov, na steblách tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov. POZOR! V posledných rokoch sa v dôsledku klimatických zmien dostávajú aj do vyšších zemepisných polôh.

Otravný bodavý hmyz žerie nervy ľuďom najmä počas teplých letných mesiacov.

Sezóna kliešťov

Kliešte na svoju obeť číhajú v trávnatých porastoch s výškou od dvadsať centimetrov do jedného metra, v záhradách, v parkoch i v lesoch. Akoby toho nebolo málo, v posledných rokoch sa v dôsledku klimatických zmien dostávajú aj do vyšších zemepisných polôh, až do nadmorskej výšky nad tisíc metrov.

V bezpečí pred malým krvilačným parazitom nie sme najmä v dubovo-hrabových lesoch, ktoré sa vyskytujú v pohoriach, v kotlinách a na nížinách do 600 metrov nad morom. Kliešte podmienky v týchto lesoch milujú.

K oblastiam s najväčším výskytom nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž Váhu. „V tejto oblasti býva dlhoročne najvyššia chorobnosť na kliešťovú encefalitídu, hoci na Slovensku výskyt tohto ochorenia nie je vysoký. Endemickými oblasťami sú aj juhozápadná časť Slovenska, napríklad pohoria Tríbeč a Vtáčnik, Pohronská a Nitrianska pahorkatina, ďalej oblasť Malých Karpát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky a Trenčín,“ informuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR).

Prírodné ohniská kliešťovej encefalitídy na Slovensku nájdete TU.

Vyhnite sa kliešťom!

Infikované kliešte prenášajú ochorenia ako lymská borelióza a kliešťová encefalitída. Ak je to možné, vyhýbajte sa miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, teda okrajom lesov, vysokým porastom tráv a kroviu.

Ak sa vyberiete na prechádzku do lesa, nezabudnite na vhodné oblečenie, ktoré vám pokryje najväčšie časti tela. Ideálne sú dlhé nohavice a ponožky. V kombinácii s repelentom máte vyššiu šancu, že si so sebou z lesa neodnesiete nechceného „príživníka“.

Aj keď všetko z vyššie uvedeného dodržiavate, po návrate domov si dôkladne skontrolujte celé telo.

Ako si vybrať kliešťa?

Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej časti hlavy, do slabín a podpazušia, za uši, do podkolennej jamky a na intímne miesta. Ak si na tele nájdete prisatého kliešťa, odstráňte ho pinzetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži.

„Vyťahujte ho pomaly, kývavým pohybom bez točenia. Kliešťa nevykrúcajte prudko do strán, mohli by ste ho pretrhnúť. Najdôležitejšie je nepoškodiť a nerozmliaždiť ho,“ odporúča ÚVZ SR.

Na prisatého kliešťa nekvapkáme olej, vtedy sa začne dusiť a vyvráti natrávenú krv späť do rany!

„Treba vybrať celé telo kliešťa aj s hlavičkou. Po vybratí miesto prisatia hneď vydezinfikujte. Ak nie je po ruke dezinfekčný prostriedok z lekárne (lieh, jódová tinktúra) použite prípravok s obsahom alkoholu,“ dodáva ÚVZ SR s tým, že ak sa nepodarí odstrániť kliešťa celého, je vhodné vyhľadať zdravotnícku pomoc.

