Zdroj: TASR/Vladimír Benko , Pexels.com KURIOZITA DŇA: Aerolínie museli nájsť ďalšie lietadlo, to prvé PREŤAŽILI sumo zápasníci Aerolínie prekvapil pohľad na zoznam pasažierov. Letieť chcel celý tím sumo zápasníkov. Vypraviť museli aj ďalší let. 17. október 2023 Zo zahraničia

17. október 2023 Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Aerolínie museli nájsť ďalšie lietadlo, to prvé PREŤAŽILI sumo zápasníci Aerolínie prekvapil pohľad na zoznam pasažierov. Letieť chcel celý tím sumo zápasníkov. Vypraviť museli aj ďalší let.

Japonské aerolínie Japan Airlines museli počas uplynulého týždňa riešiť kuriózny prípad. Pre časť svojich cestujúcich museli rýchlo hľadať náhradné lietadlo. To, v ktorom mali pôvodne letieť, bolo totiž preťažené.

Prekvapili ich zápasníci sumo

Dôvodom však nebolo extrémne množstvo batožiny v nákladnom priestore. Na vine bol zoznam pasažierov. Letieť totiž chcelo niekoľko z najťažších mužov v krajine. Informoval o tom portál The Guardian.

Celý tím zápasníkov sumo mal letieť na súťaž na ostrov Amami Ošima na palube lietadla Boeing 737–800. Lietadlo by však pre ich extrémnu váhu nebolo schopné natankovať dostatok paliva, ktoré by stačilo na takmer dvojhodinový let.

Pre porovnanie, kým priemerný japonský muž váži približne 70 kilogramov, váha jedného sumo zápasníka presahuje 120 kilogramov.

Vypravili ďalší let

Pracovníkom napadlo použiť väčšie lietadlo, ktoré dokáže odštartovať s vyššou záťažou. To však nebolo možné pre nevyhovujúce rozmery cieľového letiska na ostrove Amami Ošima.

Pre 27 zápasníkov sumo tak aerolínie napokon museli zohnať ďalšie lietadlo.

„Je veľmi neobvyklé, že sme museli zaistiť špeciálny let kvôli hmotnostným obmedzeniam na tomto lietadle,“ povedal hovorca Japan Airlines.

Pri spiatočnej ceste zápasníkov už boli aerolínie pripravené a vypravili aj špeciálny let. Aktuálny prípad však nie je prvý, kedy japonskí zápasníci počas cestovania zaplnili stránky novín.

V roku 2014 médiami obletela fotografia sumo zápasníkov, ktorí sa doslova namačkali do sedadiel malého lietadla. Neskôr zase podobnú fotografiu zverejnili aj zápasníci z klubu Hakkaku v Tokiu, ktorí sa tiesnili v autobuse cestou na letné sústredenie.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk