KURIOZITA DŇA: Hrebienok zdobí 35 unikátnych ľadových sôch

Ľadové kocky sa počas dvoch dní zmenili pod rukami talentovaných umelcov z celého sveta na úchvatné umelecké diela.

Na Hrebienku sa počas víkendu konal 8. ročník medzinárodných majstrovstiev v stavaní ľadových sôch Tatry Ice Master. Sochári z desiatich krajín sveta vdýchli život 50 tonám ľadu a premenili ich na 35 unikátnych ľadových sôch.

Ľadová krása

Do Vysokých Tatier pricestovali talentovaní sochári z Holandska, Maďarska, Walesu, Ruska, Mongolska, Japonska, Poľska, Lotyšska, Českej republiky a zastúpenia malo aj Slovensko.

Počas prvého dňa podujatia vyrobili z ľadových kociek diela na tému „Zachráňme našu planétu“. V nedeľu sa vrátili do svojich detských čias a vytvorili sochy, ktoré hovoria o tom, ako vyzerá rozprávkový svet ich očami.

Ľadové sochy si budete môcť v galérii ľadových majstrov pozrieť až do apríla. Vonkajšie sochy zostanú umiestnené až do času, kým to počasie umožní.

