27. september 2023 TOS Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Muž priniesol domov špeciálny úlovok, rybu s MODRÝM MÄSOM a zjedol ju! Ryba, ktorá už aj navonok pôsobila dosť exoticky, skrývala tajomstvo. Modré mäso! Rybára to od konzumácie neodradilo.

„Dnes som bol na rybách a chytil som zelenáča skalného. Mäso je modré. Po upečení zbelelo. Matka príroda je neuveriteľná,“ s týmto textom zdieľal na Facebooku fotografie aljašský rybár Joe Chmeleck.

Chuť ako pstruh

Neobyčajný úlovok vyzerá z pohľadu konzumácie celkom nebezpečne a určite by uviedol do rozpakov aj tých najskúsenejších rybárov. Jeho však nie a na rybe si pochutil. Nebola to prvý ryba s takýmto modrým mäsom, ktorú chytil. Priznal, že pred konzumáciou tej prvej istý rešpekt mal.

Do tohto zelenáča sa pustil bez obáv. “Vykostili sme ho, chutil úplne fantasticky,” prezradil Joe pre Alaskasnewssou­rce.com s tým, že chuťovo by ho prirovnal k pstruhovi.

Toto ho šokovalo

Čo ho však doslova šokovalo je, že z príspevku sa stal virál, má takmer štyri tisícky zdieľaní a píšu o tom naprieč celým svetom.

„Netušil som, že sa niečo také stane. Je to šialené,“ poznamenal Chmeleck na margo sily internetu.

Čo na to vedci?

Aljašské úrady doposiaľ neposkytli odporúčania týkajúce sa konzumácie takýchto rýb, pričom nie je isté, či neobsahujú vysoké množstvo ortuti.

Vedci predpokladajú, že mäso tejto ryby sfarbil pigment v tkanive, ktorého pôvod je však nejasný.

Zdroj: Dnes24.sk