25. september 2023 TOS Lifestyle Toto sa v Talente ešte nikdy nestalo: Viera z KOMPARZU otriasla základmi celej šou! VIDEO Historický moment v talentovej šou, aký nenastal nikde vo svete! Pani Viera vyšla z publika na pódium a všetci onemeli od údivu.

Porota Česko Slovensko má talent vyburcovala publikum, či sa nenájde niekto, kto by mohol niečo predviesť. „Moja kamarátka na mňa ukázala,“ vysvetlila Viera Kotvasová, ako sa z pozície v komparze stala súťažiacou.

Výsledok? Ovácie v stoji a postup priamo do finále! Nuž, kamarátka zrejme dobre vedela, čo robí, keď na ňu upozornila v rámci výzvy poroty. Televízia upozornila, že nič podobné sa vo svete ešte nestalo.

Šokovaná porota

„To čo sa práve stalo? Začala spievať a ja som neveril,“ zostal šokovaný aj známy porotcovský kat Jaro Slávik, ktorý sa pridal k publiku a začal skandovať meno novej finalistky.

Jedna z členok štábu potvrdzovala porote, že v prípade tejto pani ide naozaj o ich komparzistku, ktorá sedela v publiku aj pri nakrúcaní predošlého dielu.

Ohúrení diváci šou

„Pokiaľ je to pravda a nebolo to zmanipulované, tak klobúk dole, super dokonalý hlas. Ozaj zimomriavky,“ napísal Ivan na sociálnej sieti, kde video zaznamenalo taktiež mimoriadny úspech.

Viacerí v komentároch poznamenali, že je to naozaj ako príbeh snov a je až ťažko uveriť, že to nebolo naplánované. Niektorí pani Vieru evidujú ako speváčku z hudobných kanálov. To samozrejme neznamená, že si nemôže privyrábať ako komparzistka.

Napokon, v konečnom dôsledku je to jedno. Jej výkon sa rozhodne oplatí vypočuť si. Nižšie nájdete pripojené video.

Zdroj: Dnes24.sk