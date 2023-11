Zdroj: Unsplash.com KURIOZITA DŇA: Muž sa zázračne ubránil útoku krokodíla, UHRYZOL ho do oka 60-ročného muža prekvapil útok veľkého krokodíla. Chytil ho za nohu a ťahal ho do vody. Rančera zachránila pohotová reakcia. 13. november 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia

13. november 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Muž sa zázračne ubránil útoku krokodíla, UHRYZOL ho do oka 60-ročného muža prekvapil útok veľkého krokodíla. Chytil ho za nohu a ťahal ho do vody. Rančera zachránila pohotová reakcia.

Chovateľ dobytka môže hovoriť o obrovskom šťastí v nešťastí. 60-ročný Colin Deveraux z Austrálie bola na kontrole pastvín, kedy chcel opraviť poškodené oplotenie. Keď sa zastavil pri čiastočne vyschnutej rieke Finniss, začal pozorovať plávajúce ryby.

Ako informoval portál ABC News, rančer prešiel ešte dva kroky, keď sa na neho vrhol viac ako 3 metre dlhý krokodíl.

„Ten špinavý bastard sa mi zahryzol do pravej nohy… Zatriasol mnou ako s handrovou bábikou a ťahal ma do vody,“ opisuje desivý zážitok 60-ročný Austrálčan.

Neuveriteľná reakcia

V tom momente začal svoj zúfalý boj o život. V momente krokodíla kopol silno do rebier, no nepomohlo to.

„Bol som v nevýhodnej pozícii. Náhodou sa mi zubami podarilo zachytiť jeho očné viečko. Bolo dosť hrubé, ako keby som zahryzol do nejakej kože. Trhol som mu ním a on ma pustil,“ pokračuje v rozprávaní Colin.

Skončil v nemocnici

Zranený muž okamžite vyštartoval, pričom ho krokodíl ešte niekoľko metrov prenasledoval. Krvácanie zo zranenej nohy Colin zastavil uterákom a kusom lana. Od útoku po mužov únik ubehlo iba niekoľko sekúnd.

Po 130 kilometrov dlhej ceste do nemocnice ho čakala náročná liečba. Rana sa zle hojila a 10 dní mu ju museli vyplachovať.

„Keby ma pohrýzol niekde inde, asi by to dopadlo úplne inak,“ povedal Colin s tým, že musí zmeniť svoje ďalšie životné návyky. „Príliš dlho som chodil po tej močiarnej krajine a opravoval ploty. Otvorilo mi to oči,“ dodal.

Úrady už krokodíla vypátrali a zneškodnili.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Dnes24.sk