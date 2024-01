23. január 2024 Jakub Forgács Ostatné športy Kuzminová sa vráti vo veľkom: Mieri rovno na MAJSTROVSTVÁ, kde budeme mať hneď 13 želiezok Už o pár dní sa slovenskí biatlonisti predstavia na majstrovstvách Európy v Osrblí. Kto všetko nás bude reprezentovať?

Slovenskú nomináciu na majstrovstvách Európy v Osrblí (24.-28. januára 2024) tvorí trinásť športovcov. Informuje o tom portál Biatlonosrbli­e.sk. Ako spomína portál, nastúpi šestica juniorov, pätica z elitnej seniorskej kategórie a tímu pomôžu aj „veteráni“ Anastasia Kuzminová a Matej Kazár, ktorí budú v pozícii „akýchsi hrajúcich kapitánov“.

Elita s juniorkami

Ako uvádza portál, Mária Remeňová Zuzana Remeňové a Júlia Machyniakoá absolvujú celý program a Ema Kapustová nastúpi iba na vytrvalostné preteky.

„Anastasia Kuzminová bude štartovať v rýchlostných pretekoch (podľa výsledku na stíhacích) a pravdepodobne veľkej miešanej štafete 2+2,“ píše Biatlonosrblie.sk so slovami, že juniorky Sára Pacerová a Kristína Makovínyová absolvujú Iba rýchlostné preteky (prípadne stíhačku).

„Nastúpime teda so šiestimi pretekárkami a bude to prvé porovnanie pre tieto juniorky s našim elitným tímom,“ spomína portál.

Náhradníčkou bude dorastenka Tamara Molentová, ktorá bude s tímom trénovať v dejisku.

Mužské zastúpenie

Tomáš Sklenárik a Damián Cesnek absolvujú podľa portálu kompletný program a teda nastúpia aj na vytrvalostné preteky. „Na šprint ich doplní niečo ako kapitán tímu, 40-ročný veterán Matej Kazár, a priestor do kvóty šiestich dostanú traja juniori, a to Matej Badáň, Sebastián Ilavský a Šimon Adamov,“ uvádza Biatlonosrblie.sk so slovami, že poslední dvaja spomenutí tak zažijú debut medzi mužmi. Náhradníkom bude dorastenec Martin Cienik.

„V nedeľňajších miešaných štafetách sa predbežne ráta so Zuzanou Remeňovou a Damiánom Cesnekom na single mix a pre veľký s Máriou Remeňovou, Nasťou Kuzminovou, Tomášom Sklenárikom a doplní ich ešte výkonnostne lepší pretekár zo šprintu,“ dodáva portál s tým, že nevýhodou je fakt, že sa pôjdu pre v nevyhovujúcom poradí chlapi + ženy, keďže Slovákom chýba ešte jeden elitný muž.

