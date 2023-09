Zdroj: Facebook.com/OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti VIDEO: Matovič sa POBIL s Kaliňákom! Lietali nadávky, päste aj KOPAČKY Ku konfliktu došlo priamo pred novinármi počas tlačovej konferencie strany Smer-SD. Padli aj údery. 13. september 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska Politika

13. september 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska Politika VIDEO: Matovič sa POBIL s Kaliňákom! Lietali nadávky, päste aj KOPAČKY Ku konfliktu došlo priamo pred novinármi počas tlačovej konferencie strany Smer-SD. Padli aj údery.

Matovič sa v stredu 13. septembra doviezol na terénnom aute na tlačovú konferenciu strany Smer-SD. Stretnutie straníkov s novinármi prerušil predseda OĽANO tým, že cez megafón vykrikoval rôzne obvinenia.

To sa nepáčilo Robertovi Kaliňákovi, ktorý išiel do priamej konfrontácie a Matoviča, ktorý celý čas sedel v aute, chcel vytiahnuť von. To sa mu nepodarilo.

Obaja na seba cez otvorené okno auta kričali a strkali do seba. Matovič Kaliňákovi uštedril aj kopanec do hrude. Úder sa ušiel aj Matovičovi.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk