Muž, ktorý VRAZIL Matovičovi do tváre: To máš za všetkých Slovákov, ktorým si ZNIČIL život! Pred každými voľbami je medzi konkurentmi rivalita, no takáto tu azda ani nebola. Témou dňa je fyzická potýčka medzi Igorom Matovičom a Robertom Kaliňákom. Do incidentu sa zamiešal aj ďalší muž. 13. september 2023 ELA Správy Politika

Stredajšia ranná potýčka, ktorá sa zvrtla medzi predsedom OĽANO Igorom Matovičom a viacerými členmi strany SMER na čele s Robertom Kaliňákom, vyvrcholila fyzickým atakom a úderom päsťou do tváre. Ten dostal Matovič od jedného z predstaviteľov strany SMER v bielej košeli.

Je ním 30-ročný Košičan Richard Glück, ktorý je právnik a štátny radca. V predčasných parlamentných voľbách kandiduje za stranu Smer-SD z 53. miesta.

Po tom, ako šéf OĽANO prišiel narúšať tlačovku Smerákov, kopol do hrude exministra vnútra Kaliňáka, bol to on, kto sa zapojil do konfliktu. Následne na internete zverejnil časť videa, v ktorom sa rozohnal a udrel Matoviča.

„Toto je odo mňa pre Matoviča za všetkých Slovákov, ktorým zničil život. Váš Richard Glück,“ napísal. Video na jeho profile už pre verejnosť nie je dostupné.

Celý konflikt snímala kamera vo vnútri auta. Matovič vyhlásil, že práve Smer-SD prijal legislatívne zmeny, týkajúce sa vydávania povolení, ktoré teraz strana kritizuje. Predseda Smeru-SD Robert Fico konanie Matoviča nechcel komentovať. Podľa Kaliňáka Matovič porušil zákon, keďže prišiel a zastavil autom na chodníku. Policajti vyzvali Matoviča na odchod.

Zdroj: Dnes24.sk