16. december 2021 Regióny Liptáci a Horehronci spolu otvorili zimnú sezónu: VŠETKÝCH pozývajú na dovolenku, FOTO Sezóna odštartovala symbolickým stretnutím na vrchole Chopka v Nízkych Tatrách. Na hostí sa už pripravujú aj hotely, ktoré môžu onedlho opäť otvoriť.

Zimnú turistickú sezónu na Liptove a Horehroní otvorili v stredu už tradične na vrchole Chopka v Nízkych Tatrách. Symbolicky s olympijskou pochodňou a olympionikmi Pavlom Hurajtom a Jakubom Grigarom. Olympijský oheň v tomto prípade symbolizoval pripravenosť regiónov, ale aj nádej v úspešnú zimnú sezónu a rešpektovanie pandemických pravidiel.

Lyžovačka odštartovala

Ako priblížila Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, lyžiarske svahy už prístupné sú, ubytovacie zariadenia sa pre verejnosť otvoria od 25. decembra a rezervácie pobytov bežia.

„Dávame dnešným dňom jasný signál všetkým Slovákom a, samozrejme, aj za hranice, že dovolenku na Liptove treba zažiť. Už to nebude len o tom, aké by to bolo keby. Zima dostala zelenú a my to chceme využiť pri rešpektovaní stanovených pravidiel. Chceme dovolenkárov zorientovať v spleti nariadení, ponúknuť naše služby a povedať im, že zima na Liptove je skutočne bezpečná,“ povedala Šarafínová.

Otvoria sa hotely

Od 25. decembra sa otvárajú pre očkovaných a osoby po prekonaní ochorenia s testom ubytovacie zariadenia aj wellness a gastro.

„Vianoce a Silvester na Liptove si tak môžu ľudia hneď rezervovať. Zároveň bežia aj rezervácie na celú zimnú sezónu,“ dodala Šarafínová.

Na Chopku sa lyžuje od uplynulého víkendu, ďalšie lyžiarske strediská na Liptove intenzívne zasnežujú a očakáva sa, že smerom k Vianociam otvoria svoje lanovky a vleky pre lyžiarov zo Slovenska aj zahraničia.

