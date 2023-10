35 Galéria Pexels.com Zdroj: biedronka.pl Má Lidl OBAVY z Biedronky? Nečakane mení taktiku a chce ísť aj do DEDÍN Na Slovensko mieri najväčší poľský maloobchodný hráč Biedronka. Lidl ako slovenská jednotka tak musí reagovať. 30. október 2023 Zo Slovenska

30. október 2023 Zo Slovenska Má Lidl OBAVY z Biedronky? Nečakane mení taktiku a chce ísť aj do DEDÍN Na Slovensko mieri najväčší poľský maloobchodný hráč Biedronka. Lidl ako slovenská jednotka tak musí reagovať.

O tom, že poľský reťazec Biedronka mieri na Slovensko sme vás už informovali. Spoločnosť chce mať prvé slovenské prevádzky otvorené koncom roka 2024.

Najväčší hráč na trhu

Tieto plány robia vrásky hlavne najväčšiemu predajcovi potravín na Slovensku. Reč je o sieti Lidl. Ako informoval portál index.sme.sk, Lidl v reakcii na oznámenie Biedronky začína pokukovať po lokalitách, o ktoré doteraz nemal veľký záujem.

Lidl vlani dosiahol tržby v hodnote takmer 1,9 miliardy eur. Podľa hnonline.sk zvýšil svoje výnosy o 14 percent a zisk zvýšil o osem percent na 159 miliónov eur.

Sieť rastie hlavne vďaka postupnému otváraniu nových pobočiek. Len za posledné dva roky pribudlo 19 nových Lidl predajní v rôznych kútoch Slovenska.

Útok na obce

Analytik trhu Ľubomír Drahovský pre index.sme.sk prezradil, že dominanciu Lidl môže narušiť práve prichádzajúci poľský reťazec. Stratégiou Biedronky je totiž vytvorenie siete menších prevádzok v lokalitách „o ktoré veľké reťazce ani nezakopnú.“ Ako príklad index.sme.sk uvádza poľskú dvojtisícovú obec Dukla, v ktorej okrem Biedronky môžu obyvatelia nakúpiť už len v obchode Žabka.

Lidl si mal doteraz pre svoje nové prevádzky naopak voliť miesta, kde býva aspoň 5-tisíc ľudí alebo v spádovej oblasti žije zhruba 15-tisíc ľudí. Reťazec však mal stratégiu prehodnotiť a znížiť nároky. Po novom má mať v hľadáčiku aj lokality s približne 2-tisícovou obývateľnosťou. „To sú väčšie dediny v okolí okresných a krajských miest, prípadne okrajové štvrte väčších miest,” dodal portál.

Hľadajú priestory

Hovorca Lidlu už mal potvrdiť, že sa obzerajú po nájomných priestoroch s rozlohou od 800 do 2 300 metrov štvorcových a hľadajú aj pozemky od 3 500 do 8 000 štvorcových metrov. Analytik Drahovský si myslí, že Lidl takto chce expanziou do lokalít s menším počtom obyvateľov vytvoriť priestor na ďalší rast aj po príchode poľskej konkurencie.

