5. február 2023 han Zo zahraničia Má v pláne Putin ZABIŤ Zelenského? Na povrch sa dostal tajný rozhovor! Šéf Kremľa Vladimir Putin na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu údajne sľúbil vtedajšiemu izraelskému premiérovi Naftalimu Bennettovi, že nedá zabiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Informovala o tom v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na Bennettove vyjadrenia.

Naftali Bennett stál na čele izraelskej vlády od polovice roka 2021 do konca júna 2022, teda práve v čase vpádu ruských vojsk na Ukrajinu z vlaňajšieho 24. februára.

Rázna odpoveď

V prvých týždňoch ruskej agresie sa Bennett snažil pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi oboma stranami konfliktu. V rámci tohto úsilia vlani v marci navštívil Moskvu, kde sa ako jeden z mála západných lídrov stretol s Putinom.

Bennett podľa vlastných slov vtedy získal od Putina prísľub, že nenechá zabiť Volodymyra Zelenského.

„Opýtal som sa (Putina) … ‚Máte v pláne zabiť Zelenského?‘ On odpovedal: ‚Zelenského nezabijem‘. Potom som mu povedal: ‚Rozumiem tomu tak, že mi dávate slovo, že Zelenského nezabijete‘. On (Putin) povedal: ‚Nemám v úmysle zabiť Zelenského‘,“ uviedol Bennett v rozsiahlom, päť hodín trvajúcom interview, ktoré bolo zverejnené v sobotu večer, informuje AP.

Naftali Bennett vtedy podľa vlastných slov okamžite po stretnutí s Putinom zatelefonoval Zelenskému, aby ho informoval uvedenom prísľube. „Ste si tým istý?“ spýtal sa ho ukrajinský prezident a Bennett mu odpovedal „Na 100% vás nezabije!“.

Stiahol sa z politiky

Izraelský premiér vtedy neuspel vo svojom úsilí o ukončenie vojny. Podľa vlastných slov však dosiahol to, že Putin stiahol svoju požiadavku odzbrojenia Kyjeva, zatiaľ čo Zelenskyj sľúbil, že Ukrajina nevstúpi do NATO.

Bennettova nesúrodá vládna koalícia sa rozpadla vlani v lete a on sa následne stiahol z politiky. Nový izraelský premiér Benjamin Netanjahu taktiež vyjadril ochotu prevziať úlohu sprostredkovateľa medzi Ruskom a Ukrajinou, ak by ho o to požiadali Moskva, Kyjev aj Washington.

Po začiatku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine zaujal Izrael opatrný postoj, aby zamedzil zvýšeniu napätia vo vzťahoch s Moskvou. Pre Izrael je totiž prioritná otázka zaistenia jeho vlastnej bezpečnosti, pre ktorú je kľúčová spolupráca s Ruskom v susednej Sýrii, kde sa izraelská armáda snaží zabrániť narastaniu vplyvu Iránu.

Izrael preto odmieta žiadosti Kyjeva o dodávky zbraní a poskytuje mu len humanitárnu pomoc a nevojenské ochranné vybavenie.

Zdroj: TASR